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中國9月青年失業率回落至18% 仍較去年同期高

中央社／ 台北21日電
中國國家統計局今天公布9月青年失業率為18%，較8月回落0.9個百分點，但仍較去年同期的17.7%高出0.3個百分點。 新華社
中國國家統計局今天公布9月青年失業率為18%，較8月回落0.9個百分點，但仍較去年同期的17.7%高出0.3個百分點。 新華社

中國國家統計局今天公布9月青年失業率為18%，較8月回落0.9個百分點，但仍較去年同期的17.7%高出0.3個百分點。

據中國國家統計局官網，9月全國城鎮16至24歲勞動力失業率為18%，較8月的18.9%及7月的17.9%回落。9月全國城鎮25至29歲勞動力失業率為7.4%，較8月下跌0.1個百分點，但較去年同期上升0.2個百分點。9月全國城鎮30至59歲勞動力失業率為3.9%，與8月及去年同期持平。

9月全國城鎮調查失業率為5.2%，較8月下降0.1個百分點，與去年同期一樣。

中國國家統計局日前表示，7、8月受畢業季影響，16至24歲勞動力失業率階段性走高，但隨著畢業生逐步落實工作崗位，9月的失業率較8月下降。

2026年中國高校（大專院校）畢業生預計達到1270萬人，再創新高，為青年就業市場持續帶來壓力。中國教育部門此前推出擴大就業崗位供給、加強職業技能培訓及就業服務等措施，以促進畢業生就業。

失業率 青年 勞動力

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