韓媒：聯想惠普戴爾主要PC廠已簽記憶體長期協議 確保明年供應穩定

包括聯想、惠普、戴爾等主要PC品牌，已與記憶體製造商簽署長期協議（LTA），透過合約保障明年供應穩定性，以擴大企業對企業（B2B）個人電腦的供應，從而確保獲利能力。儘管企業對消費者（B2C）銷售有所萎縮，但B2B市場的需求仍相對強勁。

韓媒「ETNews」報導指出，上述PC廠商，2026年上半年因AI基礎設施投資帶動記憶體需求激增，DRAM及固態硬碟（SSD）實際到貨量僅為需求量的70-80%。1名PC廠商高層表示，LTA的簽署代表2027年的零組件採購「不會有大問題」。與此同時，根據Omdia數據顯示，今年第3季全球PC出貨量相較去年同期驟降21%，預計明年將再降7%；消費端需求持續低迷，但企業端AI PC需求保持韌性，正成為行業新的成長引擎。

儘管DRAM和SSD價格2027年預計仍將繼續上漲，但LTA的簽署將在一定程度上對沖漲價壓力。綜合CPU和GPU價格漲幅，業內預測指出，明年PC零組件整體價格漲幅預估約在10%至20%區間，低於今年的壓力水準。零組件供應趨於穩定將提升生產連續性，價格漲幅收斂則有助於保護利潤率，多重因素相加，PC廠商明年經營壓力預計將較今年有所減輕。

面對消費端持續低迷，主要PC廠商正加速將業務重心向企業端遷移，企業AI應用部署加速與員工設備更換周期相加，為B2B PC市場提供了相對穩定的需求基礎。據1名PC廠商人士表示，儘管消費端市場疲軟，B2B端AI PC需求仍將增長，在零組件供應穩定的基礎上擴大AI PC產品線、提升供貨量，是明年的核心業務目標。