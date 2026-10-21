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庫克擔任主席 丁薛祥、王岐山會見北京清華經管顧委會代表

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥13日在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表。新華社
大陸國務院副總理丁薛祥13日在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表。新華社

大陸國務院副總理丁薛祥和前國家副主席王岐山上周分別會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會（簡稱「清華經管顧委會」）委員代表，丁薛祥表示，AI是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量，要把這項塑造未來的科技發展好、運用好、治理好，更好地造福全人類。

北京清華大學官網稱，清華經管顧委會2026年會議於13日舉行，共有26名委員出席。丁薛祥當天下午在北京會見委員代表，並專注於圍繞人工智慧（AI）發展和治理進行交流。他也歡迎委員們支持並參與世界人工智慧合作組織建設，促進共同繁榮、維護共同安全。

顧問委員會主席庫克等人發言，讚賞大陸在人工智慧等領域的發展成就，表示願繼續深耕大陸、拓展合作，更好發揮橋梁紐帶作用。

新聞稿亦提及，清華經管顧委會榮譽主席王岐山，同日晚間在釣魚台國賓館會見並宴請委員代表。

港媒明報指，王岐山2024年開始擔任清華經管學院顧問委員會名譽主席，過去2年均有出面宴請與會的顧問委員會委員。參加這次會議的包括顧問委員會主席、蘋果董事長庫克；耐克（Nike）集團總裁兼首席執行官賀雁峰（Elliott Hill）等外國商界領袖，以及馬化騰、李彥宏、李澤楷、馮國經等陸方企業家。

清華經管顧委會成立於2000年10月，是時任清華大學經濟管理學院院長、大陸國務院總理朱鎔基成立。委員多是國際著名跨國公司董事長，也包括世界一流大學商學院院長和諾貝爾經濟學獎得主。成立以來已召開27次年度會議，形成中外企業家與政府部門交流的獨特平台。2026年會議於10月13、14日在北京召開，這是顧問委員會成立以來的第27次年度會議，新增黃仁勳、蘇姿丰、百達銘等委員。

北京 王岐山 庫克

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