大陸星巴克22日起實施「消費入座」 門市將設提示牌

全球咖啡連鎖巨頭星巴克將從22日起，在中國大陸的門市推行「消費入座」，並擺放相關提示牌。

澎湃新聞報導，星巴克也將為店員提供統一的服務指引和必要支持，要求以友善方式與顧客溝通，妥善處理顧客的合理臨時需求及特殊情況。遇到孕婦、行動不便者等需要協助的顧客，店員將優先提供協助。

先前，網傳圖片顯示，一張題為《星巴克「第三空間」倡議》的門市海報旁，擺放著尚未拆封、印有「星巴克營業空間，請消費入座」的提示牌。

海報稱，星巴克門市是消費服務空間，呼籲合理使用座位和公共區域，讓每位消費者都能擁有座位；同時倡議控制交談音量、尊重他人，共同維護安靜友善的環境。

北京石景山區1家星巴克門市員工先前說，這項措施主要是建議顧客消費後入座，以減少未點單者大聲交談等情況對其他顧客的影響。另有店員說，若顧客久坐，會主動詢問是否需要點單，但不會硬性要求消費。

「第三空間」是星巴克創辦人舒茲提出的概念，指家庭和辦公室以外的社交空間。星巴克2024年曾回應無消費久坐爭議，表示顧客無論是否消費都可入座，不存在大陸全國統一的勸離政策。