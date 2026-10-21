快訊

外送平台併購卡關！公平會否決Grab、foodpanda結合 4大理由出爐

趙薇消失5年突現身！昔陷「封殺、限制出境」風波　零修圖曝光近況

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

中國電池龍頭寧德時代股價大跌逾11% 自5月高點腰斬

中央社／ 台北21日電

中國龍頭電池大廠寧德時代昨天公布第3季財報後，引發外界對其獲利能力的擔憂。今天A股盤中寧德時代大跌超過10%，自5月7日股價創歷史高點以來，累計已重挫超過50%。

陸媒華爾街見聞報導，寧德時代今天盤中擴大跌幅至11%，股價大跌到人民幣230元，導致其A股和H股總市值不到1.1兆元，股價自2026年5月7日創下的歷史高點下滑逾50%。

就在昨天，寧德時代披露財報：前3季營收4421.37億元，年增56.19%；歸於母公司淨利潤645.30億元，年增31.60%。但第3季單季淨利潤年增僅14.54%，低於市場預期和營收增速；毛利率降至20.69%，連續3季走低，創2022年第4季以來新低；經營性現金流年減23.6%，引發市場擔憂。

針對股價大跌背後的多項疑慮，寧德時代今天上午密集回應表示，「行業需求沒有那麼悲觀，接下來產能利用率仍將處於較高水平」。至於第3季經營性現金流年減23.60%，是公司主動調整對供應商付款所致，寧德時代稱長遠不影響現金獲利能力。

香港財經資訊平台經濟通etnet日前報導，國農證券董事總經理林家亨表示，寧德時代近期面臨多重不利因素夾擊。早在1個月前，市場已傳出小米及理想等主流車企計劃於年底停止向寧德時代下達部分訂單。

與此同時，由於國際政治變化，寧德時代位於匈牙利的電池工廠建設項目被當地政府叫停。林家亨指出，匈牙利是寧德時代打入歐盟市場的重要樞紐，該廠房停工無疑為其未來的海外出口前景蒙上陰影，加上內地碳酸鋰價格跌破每噸人民幣10萬元大關，行業利空消息接踵而至。

此外，為了遏止電池行業產能過剩及國度競爭，中國政府7月宣布，結束鋰離子電池實施長達10年的消費稅豁免政策，從9月起徵收2%的消費稅，明年9月稅率提高至4%。

寧德時代 電池 A股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寧德時代第3季毛利為20% AH股大跌10%

車用、儲能均保持增速 寧德時代：明年新能源行業需求依舊可期

晶碩飆7.5%創兩年新高 本土法人目標價喊上525元、明年拚賺三股本

台積電從天價到季線失守跌夠了嗎？ 分析師：要上漲先看這時間

相關新聞

韓媒：聯想惠普戴爾主要PC廠已簽記憶體長期協議 確保明年供應穩定

包括聯想、惠普、戴爾等主要PC品牌，已與記憶體製造商簽署長期協議（LTA），透過合約保障明年供應穩定性，以擴大企業對企業（B2B）個人電腦的供應，從而確保獲利能力。儘管企業對消費者（B2C）銷售有所萎縮，但B2B市場的需求仍相對強勁。

庫克擔任主席 丁薛祥、王岐山會見北京清華經管顧委會代表

大陸國務院副總理丁薛祥和前國家副主席王岐山上周分別會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會（簡稱「清華經管顧委會」）委員代表，丁薛祥表示，AI是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量，要把這項塑造未來的科技發展好、運用好、治理好，更好地造福全人類。

路透：中科企3巨頭 砸350億美元掃貨Nvidia降規晶片

Nvidia(輝達，另譯英偉達)降規晶片仍是雲端服務業者(CSP)和不少新創的首選。知情人士透露，字節跳動、阿里巴巴、騰訊三家中國科技巨人，已訂購了逾300萬個輝達RTX PRO 5500繪圖處理器(GPU)，合計價值超過350億美元，顯示儘管美國限制晶片出口，中企仍亟欲採購輝達的降規晶片。目前，上述3家中企均未對此做出回應，美國商務部工業和安全局以及中國工信部也沒表態。

「釔供應僅能維持數月」 日求美敦促中國放寬稀土管制

日本關鍵金屬釔供應面臨短缺，英國金融時報20日報導，知情人士透露，日本庫存僅能維持數月，已向美國政府及多家美企求助，希望美方敦促中國放寬稀土出口管制，以免汽車、噴射發動機及半導體等產業受到衝擊。日本官員警告，若中國不調整政策，或西方國家無法找到替代來源、增加儲備，日本最早今年底就可能出現供應短缺，眼下更須考慮如何撐過明年。

中國史詩級追稅 盯上8超級富豪 網易丁磊、拼多多黃崢在列

一場被市場稱為「史詩級」的境外追稅行動，正襲向中國富豪們的海外資產。中國離岸信託個人所得稅申報補繳期限將於本月22日屆滿。彭博指，全球最富有的500人中，有八名中國超級富豪可能被追繳重稅，其中網易創辦人丁磊及拼多多創辦人黃崢涉及資產最為龐大。

日本UNIQLO將漲價約4% 大陸市場「不跟漲」

日本UNIQLO宣布將對商品漲價4%，至於中國大陸市場方面，UNIQLO中國回應稱，目前並無相關價格調整計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。