中國電池龍頭寧德時代股價大跌逾11% 自5月高點腰斬

中國龍頭電池大廠寧德時代昨天公布第3季財報後，引發外界對其獲利能力的擔憂。今天A股盤中寧德時代大跌超過10%，自5月7日股價創歷史高點以來，累計已重挫超過50%。

陸媒華爾街見聞報導，寧德時代今天盤中擴大跌幅至11%，股價大跌到人民幣230元，導致其A股和H股總市值不到1.1兆元，股價自2026年5月7日創下的歷史高點下滑逾50%。

就在昨天，寧德時代披露財報：前3季營收4421.37億元，年增56.19%；歸於母公司淨利潤645.30億元，年增31.60%。但第3季單季淨利潤年增僅14.54%，低於市場預期和營收增速；毛利率降至20.69%，連續3季走低，創2022年第4季以來新低；經營性現金流年減23.6%，引發市場擔憂。

針對股價大跌背後的多項疑慮，寧德時代今天上午密集回應表示，「行業需求沒有那麼悲觀，接下來產能利用率仍將處於較高水平」。至於第3季經營性現金流年減23.60%，是公司主動調整對供應商付款所致，寧德時代稱長遠不影響現金獲利能力。

香港財經資訊平台經濟通etnet日前報導，國農證券董事總經理林家亨表示，寧德時代近期面臨多重不利因素夾擊。早在1個月前，市場已傳出小米及理想等主流車企計劃於年底停止向寧德時代下達部分訂單。

與此同時，由於國際政治變化，寧德時代位於匈牙利的電池工廠建設項目被當地政府叫停。林家亨指出，匈牙利是寧德時代打入歐盟市場的重要樞紐，該廠房停工無疑為其未來的海外出口前景蒙上陰影，加上內地碳酸鋰價格跌破每噸人民幣10萬元大關，行業利空消息接踵而至。

此外，為了遏止電池行業產能過剩及國度競爭，中國政府7月宣布，結束鋰離子電池實施長達10年的消費稅豁免政策，從9月起徵收2%的消費稅，明年9月稅率提高至4%。