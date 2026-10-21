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車用、儲能均保持增速 寧德時代：明年新能源行業需求依舊可期

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
針對近期部分投資人對明年新能源行業需求有些擔心，寧德時代21日回應稱，從公司角度看，2027年行業需求依舊可以期待。路透
針對近期部分投資人對明年新能源行業需求有些擔心，寧德時代21日回應稱，從公司角度看，2027年行業需求依舊可以期待。路透

針對近期部分投資人對明年新能源行業需求有些擔心，寧德時代21日回應稱，從公司角度看，2027年行業需求依舊可以期待。寧德時代還表示，今年上半年公司產能利用率非常飽和。近年公司根據市場需求加快產能建設進度，隨着今年產能的陸續投產，產能緊張程度有所緩解，但市場需求也在持續增長。整體而言，接下來產能利用率仍將處於較高水平，保持較健康的狀態。

證券時報報導，寧德時代表示，大陸乘用車方面，儘管今年乘用車整體銷量有所下降，但可以看到電動化率在快速提升，並且單車帶電量有較快提升，所以國內新能源乘用車動力電池的增速依然實現了正增長。

此外，大陸新能源商用車的電動化率也在快速提升；歐洲的電動化趨勢具有連續性，不斷有競爭力的新車型推出；其他市場的電動化潛力可能被市場低估。

儲能方面，無論是大陸還是海外都保持著不錯的增速，特別是海外部分市場的儲能需求比較旺盛。整體而言，全球動力及儲能電池的市場需求可能沒有市場預期的那麼悲觀，仍有不錯的增長潛力。

對於第3季經營性現金流年減23%，是此次財報引發市場關注的核心指標之一。

寧德時代對此給出解釋是，近幾年鋰電供應鏈上游企業現金流壓力較大，公司從第3季度起主動調整對供應商的付款安排，「優先支援有研發能力、創新精神、積極配合公司擴產的合作夥伴」，具體措施包括縮短帳期、支付預付款、提供研發資金支持等。

公司表示，上述措施「可能會持續一段時間」，目的是「推動產業鏈更健康、可持續的發展」。

對於市場最關心的影響，公司明確表態，經營性現金流可能會有階段性影響，但從長遠來講，不會影響公司的現金盈利能力，未來會回到相對健康的水準。

至於第3季存貨與上季相比增加同樣引發關注。寧德時代解釋，存貨金額增大是「隨著公司業務規模發展帶來的」，但「近幾個季度公司存貨周轉天數一直相對穩定，並沒有銷售不暢或出貨不暢的情況，屬於正常存貨周轉」。

從結構看，增長的主要是發出商品，「未來會逐漸體現為公司收入」。

公司還補充，儲能業務正從銷售電芯和直流側產品向提供交流側和系統產品延伸，產品形態更為豐富，但「相應的交付和確認收入週期比之前有所延長」，這也是存貨階段性增加的原因之一。

寧德時代 能源 產能利用率

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