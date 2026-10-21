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寧德時代第3季毛利為20% AH股大跌10%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
延續前1日跌勢，寧德時代股價21日，再遭重挫。寧德時代A股大跌超10%，股價自5月7日創出的歷史高點回落超50%；H股一度跌超10%，同樣創階段新低。路透
延續前1日跌勢，寧德時代股價21日，再遭重挫。寧德時代A股大跌超10%，股價自5月7日創出的歷史高點回落超50%；H股一度跌超10%，同樣創階段新低。路透

延續前一日跌勢，寧德時代股價21日，再遭重挫。寧德時代A股大跌超10%，股價自2026年5月7日創出的歷史高點回落超50%；H股一度跌超10%，同樣創階段新低。

同時，鋰電類股集體走低，恩捷股份、億緯鋰能、鵬輝能源等跌超4%。

消息面上，寧德時代20日發布公告稱，公司前3季營收人民幣4,421億元，年增56%；淨利為人民幣645億元，較去年同期成長31%。公司第3季營收為人民幣1,652億元，年增58%；淨利為人民幣212億元，較去年同期成長14%。

值得注意的是，寧德時代第2季淨利為人民幣225億元，據此計算，該公司第3季淨利較上季下降5%。

獲利能力方面，根據寧德時代歷次財報中的營業收入和營業成本計算，今年前三個季度，公司單季綜合毛利率分別約為24%、23%和20%，連續兩季下降。

花旗將寧德時代A股目標價從人民幣500元下調至479元，將H股目標價從765港元下調至732港元，理由是公司2026年第3季業績遜於預期。

Jack Shang等分析師在報告中表示，寧德時代第3季淨利不如預期，主要由於毛利率低於預期、費用以及資產減損損失增加。毛利率低主要是由於低毛利產品出貨確認、消費稅影響、電池出口退稅率下調。該行將寧德時代2026年至2028年獲利預期分別調降9%、14%及15%至人民幣860億、1,030億及1,220億元。

此外，摩根大通發布研發稱，將寧德時代H股評級下調至「中性」，A股維持「增持」評級，並下調寧德時代盈利預測，同時維持寧德時代A股為該行所覆蓋電池股中唯一評級「增持」的股份。

寧德時代 營收 A股

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