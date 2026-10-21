快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸青年失業率9月回落至18% 仍高於去年同期

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸青年失業率9月回落至18%，仍高於去年同期。新華社
大陸青年失業率9月回落至18%，仍高於去年同期。新華社

大陸國家統計局21日公布的數據顯示，9月全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18%，較8月下降0.9個百分點，但比去年同期的17.7%高出0.3個百分點，顯示青年就業市場仍面臨壓力。

其他年齡層方面，不包含在校生的25歲至29歲勞動力失業率為7.4%，較8月下降0.1個百分點，但比去年同期高出0.2個百分點；30歲至59歲勞動力失業率則維持在3.9%。

整體而言，大陸9月全國城鎮調查失業率為5.2%，較8月下降0.1個百分點。今年前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與去年同期持平。

大陸國家統計局20日發表的就業情勢分析指出，隨著大學畢業生逐步落實工作崗位，9月青年失業率有所回落。

大陸青年失業率今年7月和8月連續攀升，分別達17.9%和18.9%。國家統計局先前解釋，失業率上升主要受到畢業季影響，大批大學畢業生集中進入勞動市場，推高短期就業壓力。

今年大陸的大學畢業生規模預計達1,270萬人，再創新高，為青年就業市場帶來持續壓力。大陸教育部門先前推出擴大就業機會供給、加強職業技能培訓及就業服務等措施，以促進大學畢業生就業。

大陸國家統計局自2024年1月起，按月公布不包含在校生的16歲至24歲、25歲至29歲，以及30歲至59歲勞動力失業率，稱此舉能更準確反映進入勞動力市場的青年就業情況。

失業率 大陸 青年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文憑不再吃香？美大學生失業率15年來首超低學歷者 名校生求職碰壁

中國官方一口氣發10文 解讀中國經濟

好讀周報／放棄史丹佛雙博士學位！25歲女創業家靠AI打造獨角獸 1年估值16億美元

普林斯頓化工博士 投2300多份履歷全落空

相關新聞

大陸青年失業率9月回落至18% 仍高於去年同期

大陸國家統計局21日公布的數據顯示，9月全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18%，較8月下降0.9個百分點，但比去年同期的17.7%高出0.3個百分點，顯示青年就業市場仍面臨壓力。

DeepSeek工程師參與華為晶片設計 訓練環節徹底「去輝達化」

大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）正與華為展開深度合作，參與影響華為未來人工智慧晶片的設計。陸媒指，這種合作關係已超越通常的供應商與客戶範圍，代表大陸2大科技企業正加速降低對輝達晶片的依賴。

美制裁中國籍前Google工程師相關公司 北京促撤回措施

美國19日以「涉及竊取商業秘密」為由，制裁與中國公民、前谷歌（Google）軟體工程師丁林葳有關的5個實體。中國商務部今...

輝達降規晶片 陸科技三巨頭掃貨！合計斥資350億美元採購

輝達降規晶片仍是雲端服務業者（CSP）和不少新創的首選。知情人士透露，字節跳動、阿里巴巴、騰訊三家中國大陸科技巨人，已訂購了逾300萬個輝達RTX PRO 5500繪圖處理器（GPU），合計價值超過350億美元，顯示儘管美國限制晶片出口，陸企仍亟欲採購輝達的降規晶片。

陸史詩級追稅 盯上八富豪…網易丁磊、拼多多黃崢等在列

一場被市場稱為「史詩級」的境外追稅行動，正襲向大陸富豪們的海外資產。大陸離岸信託個人所得稅申報補繳期限將於本月22日屆滿。彭博指，全球最富有的500人中，有八名大陸超級富豪可能被追繳重稅，其中網易創辦人丁磊及拼多多創辦人黃崢涉及資產最為龐大。

離岸信託避稅行不通了 台商應重新檢視申報情況

大陸稅務總局就離岸信託個人所得稅進行大追稅，稅務人士指，過去透過將收益留在境外、延後繳稅的安排受到限制，大陸居民用離岸信託避稅走不通了，台商也應重新檢視境外資產申報情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。