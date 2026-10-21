DeepSeek工程師參與華為晶片設計 訓練環節徹底「去輝達化」

大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）正與華為展開深度合作，參與影響華為未來人工智慧晶片的設計。陸媒指，這種合作關係已超越通常的供應商與客戶範圍，代表大陸2大科技企業正加速降低對輝達晶片的依賴。

陸媒快科技報導稱，雙方合作的具體形式，是華為工程師分階段進駐DeepSeek辦公地點，將大模型訓練中的實際需求直接納入晶片設計決策。相關回饋涉及模型運算任務如何分配、處理器之間如何傳輸資料等底層細節，並將納入計劃於明年年初推出的晶片設計。

雙方合作的下一步是訓練環節的全面切換。 DeepSeek計畫最快於今年底開始，使用華為昇騰950DT 進行預訓練，目前相關測試仍在進行中。

一次大規模預訓練通常需要數千至上萬顆AI晶片組成集群，連續運行數星期之久，這對昇騰950DT 的算力、通訊和穩定性提出了極高要求。

於晶片供應層面，華為計畫將2027年第1季推出的「昇騰960DT」的大部分產能分配給DeepSeek，DeepSeek將同時用於訓練和推理。DeepSeek創辦人梁文鋒已向投資者透露，以華為及其他大陸國產晶片訓練下一代模型，是該公司的最高優先事項之一。

軟體生態是更深層的布局。DeepSeek已開源針對昇騰平台的TileLang編譯工具及配套運算、通訊元件，與面向輝達的元件一一對應。TileLang可跨晶片運行，DeepSeek 訓練中每一個TileLang算子在昇騰上均已完成高性能實現，這直接動搖了CUDA生態賴以留客的代碼遷移壁壘。

從市占率來看，IDC數據顯示，2026年上半年，輝達在大陸AI晶片市占率已降至34%，華為以28%緊追在後，差距縮至6個百分點。報導指，華為昇騰910C超節點已部署超過1,000套，並設計出最多可搭載100萬顆NPU的架構。訓練環節的「國產化」正從測試走向真實的大規模落地。