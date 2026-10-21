APEC財長會議 陸提三合作

一場被市場稱為「史詩級」的境外追稅行動，正襲向大陸富豪們的海外資產。大陸離岸信託個人所得稅申報補繳期限將於本月22日屆滿。彭博指，全球最富有的500人中，有八名大陸超級富豪可能被追繳重稅，其中網易創辦人丁磊及拼多多創辦人黃崢涉及資產最為龐大。

2026-10-21 02:35