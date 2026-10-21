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APEC財長會議 陸提三合作

經濟日報／ 香港特派員李春、記者賴錦宏／綜合報導

亞太經濟合作（APEC）財長會議首度在香港舉行，有來自21個APEC成員經濟體的財政部長或代表等人出席，包括台灣的財政部長莊翠雲、金管會副主委陳彥良、日本財務官三村淳、澳洲財政部長查默斯、印尼財政部長蘇哈西爾、新加坡財政部第二部長蕭振祥、南韓副總理兼財政經濟部長李炯日。大陸財長藍佛安在會上致詞。

美國財長貝森特未出席改由美國財政部副財長布魯克出席。藍佛安在會上提出加強宏觀經濟政策對話、加快推進經濟轉型、堅持發展優先三項合作主張。

藍佛安說，當前國際經濟環境不確定性高，各成員經濟體應強化自身宏觀經濟政策的穩健性，加強政策溝通與協調，防範政策調整帶來的負面外溢效應。把握數字及綠色轉型　維持產供鏈穩定。

他還說要深化財經領域務實合作，營造開放型區域經濟環境，維持產業鏈、供應鏈穩定暢通，推進區域經濟一體化。

APEC 莊翠雲 印尼

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