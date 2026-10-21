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離岸信託避稅行不通了 台商應重新檢視申報情況

經濟日報／ 記者謝守真／台北報導

大陸稅務總局就離岸信託個人所得稅進行大追稅，稅務人士指，過去透過將收益留在境外、延後繳稅的安排受到限制，大陸居民用離岸信託避稅走不通了，台商也應重新檢視境外資產申報情況。

一名熟悉兩岸稅務的人士向本報表示，過去部分人士認為，只要將資產放在離岸信託、不把收益匯回，就能達到遞延納稅的效果；但依新規，居民個人裝入離岸信託的財產及信託存續期間產生的特定收益，都可能產生納稅義務，不再單純取決於是否將收益匯回。她並指，若信託收益尚未分配，當事人卻已須繳稅，就需要另準備資金因應。

富拉凱投資銀行會計師劉士龍提醒，台商應先確認自己的稅務居民身份，是屬於大陸稅務居民還是非稅務居民。大部份屬於非居民身份的台商，個人將大陸境內不動產、企業股權等財產裝入離岸信託，視同個人轉讓財產，僅就其取得來源於大陸境內的財產轉讓所得申報繳納個人所得稅，應納稅所得額以財產市場價值扣除原值和合理費用後的餘額，適用「財產轉讓所得」20％稅率。但若該離岸信託由大陸稅務居民實際控制，則視為居民個人將財產裝入離岸信託，適用這次21號公告須申報繳納個人所得稅。

上述熟悉兩岸稅務人士還稱，部分台商過去的境外資產可能未完整申報，隨稅務機關加強相關規範，既有資產及過往所得的申報情況值得留意，包括哪些費用能否列入扣除等問題。她認為，稅務機關未來也可能進一步追查過往年度的申報情況，過去未完整申報的所得恐面臨補稅風險，「抓的會越來越兇」。

台商 信託 繳稅

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