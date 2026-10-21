陸史詩級追稅 盯上八富豪…網易丁磊、拼多多黃崢等在列

一場被市場稱為「史詩級」的境外追稅行動，正襲向大陸富豪們的海外資產。大陸離岸信託個人所得稅申報補繳期限將於本月22日屆滿。彭博指，全球最富有的500人中，有八名大陸超級富豪可能被追繳重稅，其中網易創辦人丁磊及拼多多創辦人黃崢涉及資產最為龐大。

本次大陸海外追稅的核心明確將過去被視為避稅防護罩的離岸信託納入監管，對信託產生的資本利得與年度收益統一分階段課徵20%個人所得稅。且不同於常規稅務稽查僅追溯五年，本次行動對富豪持有的海外房地產、股票、貴金屬、加密貨幣及保單等資產，追訴期最長超過25年。

大陸八富豪海外信託持股價值

也就是說，過去大陸有錢人利用離岸信託，「只留帳面收益、不作實際分配、長期不納稅」的籌劃，將從制度上被嚴密封鎖。

彭博引述億萬富豪指數及監管文件分析，全球最富有500人中，有八名大陸超級富豪及其受益人或受到新制影響，透過海外信託持有、主要業務位於大陸的上市公司股份，合計約值1,402億美元（約新台幣4.57兆元）。

不過，大陸政府尚未公開點名任何個人，目前也不清楚這八名超級富豪是否須就相關信託收益補稅，或是否已收到繳稅通知。

實際上，近年土地財政與傳統國稅地稅不再能支撐大陸地方政府的龐大支出，大陸官方將目光鎖定了深藏於海外多年的高資產族群的財富。亦即先是大陸財政乾涸，才迫使「全球徵稅」新政落地，其根本背景在於宏觀財政壓力的急劇升高。

大陸財政部、稅務總局7月24日發布公告，明確規範離岸信託個人所得稅申報事項，並給予90天過渡期，相關納稅人於10月22日前完成申報繳稅，可免加收滯納金。稅務總局本月19日再提示，提醒相關納稅人盡快梳理本人離岸信託情況，在期限內依法申報納稅，避免產生滯納金及其他涉稅風險。

彭博指，這八名超級富豪透過設於英屬維京群島、開曼群島等地的信託持有企業股份，相關持股在個人或家族財富中占最大比重。其中，網易創辦人丁磊的相關境外持股價值約369億美元，為八人之首；拼多多創辦人黃崢約290億美元，小米創辦人雷軍約207億美元，翰森製藥創辦人鍾慧娟約158億美元。

其餘包括中國宏橋創辦人張波及其家族，相關持股約154億美元；泡泡瑪特創辦人王寧約102億美元；海豐國際創辦人楊紹鵬約69億美元，以及安踏創辦人丁世忠約52億美元。

這些超級富豪的部分境外財富來自企業赴美國或香港上市前的投資，相關公司上市後股價上漲，帶動持股帳面價值增加。