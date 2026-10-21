美制裁中國籍前Google工程師相關公司 北京促撤回措施

美國19日以「涉及竊取商業祕密」為由，制裁與中國公民、前谷歌（Google）軟體工程師丁林葳有關的5個實體。中國商務部今晚對此表示「堅決反對」，並敦促美方糾正做法，否則將予以回擊。

中國商務部網站今天晚間發布「商務部新聞發言人就美以竊取商業祕密為由制裁中國企業答記者問」。有記者提問，當地時間19日，美方依據「保護美國知識產權法」，以竊取商業祕密為由，對中國5家企業實施制裁，詢問中方對此有何評論？

中國商務部新聞發言人稱，美方炒作所謂『竊取商業祕密』問題，「污名化中國企業並實施制裁，嚴重損害中國企業合法權益，性質惡劣，中方對此堅決反對」。

發言人聲稱，中國人工智慧企業的快速發展，得益於長期深耕基礎研究，持續創新投入，是堅持科技自主創新與開放合作的成果，有利於造福中美兩國和世界，與所謂「竊取商業祕密」無關。中方敦促美方正確看待中國企業取得的長足發展，停止抹黑打壓，營造公平競爭的市場環境，維護中美經貿合作大局。

發言人還表示，「中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，否則將採取必要措施予以回應，堅定維護中國企業正當合法權益」。

據法國國際廣播電台（RFI）報導，美國國務院19日宣布，根據「保護美國知識產權法」（PAIPA），對與中國公民丁林葳有關聯的5個實體實施制裁，原因涉及竊取美國主體的商業祕密。

美國國務院指出，此次制裁行動是在美國司法部和聯邦調查局對丁林葳展開調查之後作出的。今年1月29日，聯邦陪審團裁定丁林葳犯有7項竊取商業祕密罪。丁林葳被認定竊取了數千頁包含Google人工智慧（AI）技術相關商業秘密的機密資訊，旨在為他本人及中國科技公司謀取利益。

據報導，這次被美國國務院制裁的5個實體包括：上海至算科技有限公司；奇績創壇北京投資管理有限責任公司；北京奇績創壇一期創業投資中心（有限合夥）；北京奇績創壇二期創業投資中心（有限合夥）；北京奇績創壇致遠企業管理中心（有限合夥）。

其中，至算科技是由丁林葳於2023年在中國成立的實體，其宣稱能夠開發一種軟體平台，該平台可加速機器學習工作負載，包括利用超級計算晶片訓練大型超級智慧（SI）模型。

報導指出，此案是美中之間備受關注的AI知識產權案件之一。美國司法部在今年1月丁林葳被定罪後表示，他在受雇於谷歌期間，曾秘密與2家中國AI公司建立關聯。據指控，丁林葳在2023年12月辭職前不到2週的時間裡，將超過2000頁的商業秘密轉移至其個人雲端帳戶，並將相關文件下載到了自己的電腦上。