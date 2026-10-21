中國混合動力車趕在歐盟限制前出貨 9月出口年增204.2%

據中國海關總署的數據，中國9月出口到歐盟的油電混合動力汽車較8月增加18.9%，也較去年9月增加204.2%。分析認為，12月歐盟限制進口中國油電混合動力汽車前，中國的出口量會保持在高點。

香港南華早報今天報導，據中國海關總署的數據，今年前3季中國出口到歐盟的油電混合動力汽車約67萬輛，差不多是2025年全年的一倍。

今年9月中國出口到歐盟的油電混合動力汽車接近10萬輛，較8月增加18.9%，也較去年9月增加204.2%。

歐盟與中國本月初在北京舉行貿易談判，雙方達成共識，歐盟將把中國油電混合動力汽車的進口量限制在每年35萬輛，從第2年開始每年提高6%，措施將實施4年，最早將於12月1日起生效。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰表示，預計10月和11月中國的油電混合動力汽車出口將保持在高點，歐中達成的共識似乎並未限制中國「提前出貨」。