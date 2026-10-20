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人民幣對美元即期匯率升破6.68 近四年半高點

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
人民幣對美元即期匯率升破6.68近四年半高點。（路透）
人民幣對美元即期匯率升破6.68近四年半高點。（路透）

人民幣對美元即期匯率20日升破6.68，在岸人民幣盤中最高升至6.6787，當日下午盤收於6.6791，較上一交易日上漲26基點，創2022年6月8日以來近四年半新高，且已連續五個交易日升值。

人民幣匯率中間價升至6.7200，創近三年九個月新高，升值8基點。市場人士指出，大陸官方樂見人民幣匯率偏強，歐洲債務風險對人民幣影響有限。

離岸市場上，離岸人民幣對美元匯率20日盤中最高升至6.6770，突破前一交易日高點。

大陸匯率政策方面，中國人民銀行行長潘功勝10月19日再度到當前國內外都比較關注的人民幣匯率問題。他表示，中國實施的是以市場供需為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。匯率作為重要宏觀經濟變數，受經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等多元因素影響，和經常帳戶之間不存在簡單的線性關係。

潘功勝指出，將國際上個別評估結論作為一國匯率低估或高估的依據，是對評估結果的曲解和誤用，對匯率問題缺乏必要的專業認知。

高盛日前表示看好人民幣後市，認為人民幣匯價遭嚴重低估20％至25％，高盛預計人民幣對美元匯率將在一年內從目前的6.69左右，升至6.40。

對美 人民幣匯率 大陸

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