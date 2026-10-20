把握AI發展先機 中國國家數據集團成立

大陸曾經的千億房企榮盛發展日前公告稱，仍有超人民幣50億元（約新台幣245億元）債務仍未償還，因此擬進行債務重組。代表在房市調整下，房企行業風險出清仍在繼續，現金流壓力仍在。風險處置進入更密集、也更複雜的階段。

2026-10-20 19:11