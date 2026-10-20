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把握AI發展先機 中國國家數據集團成立

中央社／ 台北20日電

中國國家數據集團今天在河北雄安新區成立。中國國務院副總理丁薛祥說，組建這一集團對於充分把握人工智慧（AI）發展先機具有重要意義。

據官媒新華社，中國國家數據集團是一家以數據資源開發利用為主責主業的中央企業，總部位於河北雄安新區。

報導稱，集團成立旨在推進數據資源開發利用、服務AI發展、繁榮數據產業生態。成立後，集團將在有關部門指導下，加強中央與地方聯動，深化產業協同，推動能力共用、經驗共享、業務共拓，共同做大數據價值、做強數據產業、做優數據生態。

丁薛祥同日出席集團成立大會並為公司成立揭牌。他說，組建中國國家數據集團對於充分把握人工智慧發展先機、加快建設數位中國、構築中國競爭新優勢具有重要意義。

國務院 總部 丁薛祥

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