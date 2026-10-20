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大陸首批18檔主動式ETF本周五開賣

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸首批18檔主動ETF本周五開賣。聯合報系資料照
陸首批18檔主動ETF本周五開賣。聯合報系資料照

大陸官方批准不到24小時，首批18檔主動ETF發行時間表火速出爐。易方達基金、華夏基金、富國基金、匯添富基金、南方基金等18家基金公司20日宣布，旗下主動式ETF將於23日開始募集，大多數發售截止日為29日，即僅售五個交易日，部分募集時間延長至11月5日。

以單檔主動式ETF產品募集上限人民幣20億元計算，18檔產品有望帶來人民幣360億元（約新台幣1,756億元）資金可以進場買A股。

從策略分佈看，首批主動ETF產品明顯向穩健方向傾斜。據統計，價值型基金約七檔、均衡型基金約五檔、紅利型基金約三檔、成長型基金約兩檔，低換手、高分散、大盤均衡與紅利價值構成主流底色。

長期以來，大陸ETF市場以被動式指數型產品為主，雖然具備低費率、高透明等優勢，但投資目標主要在於獲取指數貝塔收益（超額報酬），在結構性行情下難以滿足投資者追求可持續超額收益的需求。

匯添富基金指數與量化投資部副總監吳振翔認為，主動ETF有望打破被動式ETF獲利的局限。

易方達投研相關人士指出，主動股票ETF將主動管理的價值發現功能與ETF透明高效的優勢相結合，既能降低投資者成本，滿足居民多元化財富管理需求，又可增強主動權益基金的吸引力，擴大有效供給，豐富ETF產品體系。其持倉透明、曝險清晰的特徵，契合中長期資金的配置需求，便於其在市場波動中逆周期佈局，增強資本市場韌性。

華泰柏瑞基金主動權益投資部聯席總監、基金經理楊景涵表示，主動ETF的推出從機制上要求基金經理必須風格定位清晰，謹守投資原則和投資流程，不盲目和過度換手，在全透明的機制下，每一個投資動作都會被投資者和輿論放在放大鏡下進行檢視，這實則建立起了一種有效的監督與自我約束機制，避免了基金經理的非理性投資行為。

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