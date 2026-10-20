薔琵強颱來襲前陸漁船越界捕魚 澎湖海巡強靠押船

薔琵颱風來襲，澎湖海巡隊今天上午在七美西南方海域，發現1艘大陸籍漁船越界作業，海巡艇多次廣播要求停船受檢未果，強靠登船控制7名船員，清查發現船上約有600公斤漁獲，已將漁船押返馬公港，後續將依法裁處。

第八（澎湖）海巡隊表示，今天上午8時50分，PP-10071海巡艇在七美西南方約25浬海域，約距台灣領海基線21浬處，發現1艘大陸籍漁船正從事拖網作業，並進入台灣限制水域。海巡人員隨即多次廣播、鳴笛，要求漁船停船受檢，但對方仍持續作業、拒絕配合，海巡艇長隨即發號強靠登檢，迅速控制船上人員。

海巡人員登船後，發現這艘漁船船員正海拋漁獲，立即控制船上人員。經初步清查，船上共有7名大陸籍船員，漁獲約600公斤，另檢查船艙及船員個人行李，未發現牛、豬肉相關製品，將涉案漁船押返馬公港，將依台灣地區與大陸地區人民關係條例裁處。

海巡署金馬澎分署表示，這是繼今年9月26日、9月30日及10月1日接連查扣越界中國漁船後，再度查獲第4艘違法作業的中國漁船。海巡署強調，對於中國漁船越界作業等違法情事，將依法嚴正執法，也呼籲漁民出海作業時，若發現疑似越界或其他異常情形，可立即撥打海巡署「118」服務專線通報，以利海巡人員即時派艇處置。

大陸漁船越界作業，澎湖海巡強靠登船取締。記者林保光／翻攝

大陸漁船越界作業，澎湖海巡強靠登船，發現漁船船員正海拋漁獲。記者林保光／翻攝