特斯拉飛天跑車爆火 陸企搶商機攻關鍵組件要把價格打下來

受到特斯拉發布飛行汽車新品帶動熱度，被視為飛行汽車關鍵組件的碳陶制動盤長期受到國際巨頭壟斷，不過近期有消息稱，大陸企業正從整盤製造、金屬零部件配套等不同路徑切入，甚至價格有望便宜八成。不過國際大廠高端供應鏈的統治地位短期內尚難撼動，但大陸國產供應商已經在成本、響應速度、與本土新能源車企的深度綁定上建立起差異化切口。

特斯拉在美國德克薩斯州SpaceX測試場發布了第二代Roadster。這款被特斯拉創始人馬斯克稱為人類駕駛時代最後的巔峰之作的電動跑車，極速400公里級別、輪上扭矩達10000牛·米。

大陸業內分析，一套能承受前述極端工況的制動系統，成了飛行汽車能否真正「飛起來」的關鍵瓶頸之一。其中，碳陶制動盤是關鍵組件。碳陶制動盤為碳纖維增強陶瓷基復合材料制動盤，是碳纖維增強體和碳化硅陶瓷基體復合而成的高性能制動部件。

碳陶制動盤此前主要出現在藍寶堅尼、法拉利、保時捷高配等百萬元級超跑上。業內認為，碳陶制動盤有很高的機率會出現在Roadster的配置清單中。

讓大陸碳陶盤從超跑專屬走向更大市場的，或許仍在於價格。每日經濟新聞報導，海外龍頭的碳陶盤單價長期維持在人民幣萬元以上，一套四盤價格高昂；在大陸國產化推進後，長纖單盤價格已下探至2,000元水平，短纖單盤有望進入1,000元以內。比如陸企金博股份稱：「我們的價格只有他們（海外龍頭）的五分之一左右，他們一個盤一萬多（元），我們一車四個盤也就一萬多（元）。」

大陸機構愛建證券認為，碳陶制動盤生產工藝複雜、認證週期長達2至3年，先發者一旦完成定點綁定，客戶黏性將成為後續放量的核心壁壘。

汽車碳陶制動盤集中度較高。全球前五大企業合計份額約76%，CR3約58%。目前供應仍被海外龍頭壟斷，包括Brembo SGL、Surface Transforms、Akebono、Fusion Brakes等長期供應豪華車、超跑和賽車，短纖碳陶路線成熟，品牌壁壘強。大陸龍頭金博股份採長纖碳陶路線，已建成40萬盤/年產能，在大陸全系標配碳陶量產車型配套市佔率超50%，進入賓士AMG供應鏈。