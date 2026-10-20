昔日千億房企仍還不了債務...陸房企風險處置進入複雜階段

大陸曾經的千億房企榮盛發展日前公告稱，仍有超人民幣50億元（約新台幣245億元）債務仍未償還，因此擬進行債務重組。代表在房市調整下，房企行業風險出清仍在繼續，現金流壓力仍在。風險處置進入更密集、也更複雜的階段。

榮盛發展19日公告，2020年榮盛發展發行完成20榮盛地產MTN001、20榮盛地產MTN002、20榮盛地產MTN003和20榮盛地產PPN001（統稱「標的債券」），發行本金總額共40億元。但是，截至目前，尚未償還的本金餘額為38.516億元、利息約12億元（合計超過50億元）。

然而，此次化債只是涉及上述債務的一部分。公告顯示，根據中介機構對本次債務重組中以物抵債涉及的標的資產進行的評估，本次用於抵債的標的資產帳面價值為4704.88萬元，評估值為3889.83萬元。

榮盛發展原本是大陸知名區域性房企，起步於河北廊坊，在地產黃金發展時期，公司業務範圍主要圍繞京津冀和長江三角洲兩大經濟圈展開，項目遍及河北、江蘇、安徽等省的多個城市。2018年，公司憑借1015.63億元簽約金額，成功躋身「千億房企俱樂部」。

但在房地產行業深度調整的背景下，榮盛發展也未能及時抽身。2021年—2025年，公司合計虧損超380億元。今年上半年，繼續虧損超10億元。

在大陸房市調整以來，房企債務問題也是評估大陸房地產行業是否回穩的窗口之一，截至目前，大陸多家出險房企境外債重組方案獲法院批准或進入收尾，比如龍光集團、花樣年、寶龍地產、中駿集團、合景泰富等先後取得進展；ST金科已完成司法重整；華夏幸福推進預重整並引入重整投資人；力高集團重組計劃獲法定多數債權人支持；不過，旭輝、中國奧園等在重組後出現二次違約或新增逾期。

而就大陸官方角度而言，推出「白名單」項目貸款展期最長可達5年，但保交樓仍是底線，顯示政策重點從救主體轉向保項目、建機制。化債的主體跟責任依然在房企自身。