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影／「世紀工程」平陸運河通航首月...遊客比貨船多 市場生態建立中

聯合報／ 記者黃雅慧／廣西即時報導
平陸運河的馬道樞紐段工程挑戰巨大，要解決三級閘門運行問題。記者黃雅慧／攝影
平陸運河的馬道樞紐段工程挑戰巨大，要解決三級閘門運行問題。記者黃雅慧／攝影

備受國際矚目的「世紀工程」、聯通全球市場的平陸運河自9月16日正式通航以來，經過一個月，總貨運量突破百萬噸，整體貨運市場仍在建立中；短期可見的是旅遊效益，在中秋十一連假期間，光運河馬道樞紐段共接待20萬人次遊客，最高紀錄是一天接待6.7萬人次，目前運河游船是一票難求。

平陸運河打通了南寧至北部灣的江海直連通道，出海航程縮短560公里，為廣西及西南腹地開闢出一條短捷的江海出海通道，讓中國西南貨物不再必須繞行珠三角出海，航程縮短、物流成本下降，東協的農、水產品、大宗商品和中間品進入中國西部市場會更便利，外界認為具有聯通中國內陸與全球市場的戰略意義。

具體看，過去從南寧到廣東方面出海，整個航程順利的話大概至少是7到15天，枯水期能耗時約一個月，現在有平陸運河，在順利狀態下，1至2天就能完成，節省很多時間成本。

據悉，自9月16號平運河通航之後，總共通過的船舶大概有500艘次，總貨運量已突破了100萬噸。目前利用平陸運河運輸的產品上，從上游往下走，從南寧往出海口方向主要是砂石補料及鋼材，還有一些集裝箱。從下游出海口往內陸方向走，主要是原煤、金屬礦石與集裝箱貨物三大種類。

廣西平陸運河建設科技信息部高級業務經理覃遂志表示，運河才剛開始運營，目前船和貨比較少，正進入市場培育過程，水運的發展不像陸運，調整與轉運的時間會比較長。

「我們隨時準備好」覃遂志說，現在已按正規運營流程落實，且現在已經正式開夜航。且在智慧化輔助下，他們雖24小時排班，但可以做到「無人值守、少人運行」。通過各類感知設備，讓數據在控制系統上傳輸，把關鍵人物放在控制系統集成的位置。現在運營重點從工程進度到運行安全，通航一個月以來，沒有發生任何狀況，但他們螺絲仍然不能放鬆，要隨時注意液壓、自動化設備會否出問題。

而平陸運河為外人稱道的，便是把原本需要8至10年的工程期在短短4年完成，工程最困難之處在於馬道樞紐，主要有三大挑戰，覃遂志表示，一是在用水量批復很少的狀態下，工程能做到三級別的省水船閘，省水率能到60%以上；第二是要三級省水船閘每道門啟閉時間要5至8分鐘，但研發快速啟閉系統，能縮短至1分鐘；第三則是在短時間內面對大量水量的衝擊，工程也得做不斷優化。

廣西平陸運河文旅公司總經理李盛成表示，自9月16號運河開通截至10月18日，已發送320多個游船航班，航班接待量是3.9萬人；平陸運河宣教中心則接待2.2萬人。相較於大陸國內外各大運河旅遊，李盛成說，平陸運河特色在於「通江達海」，期間也有屬於當地人文特色。

對於未來旅遊規劃，李盛成表示，會利用馬道樞紐世紀工程、打造青年樞紐為歡樂島與建造宣教中心為三大核心樞紐，然後增加更多體驗性內容，比如在游船內開發娛樂節目、或延伸到三娘灣看白海豚、與靈山旅遊串連，同時推廣廣西特色產品，並與自行車、馬拉松等體育活動結合。為了給地方民眾增加創收，正準備往打造國家四Ａ級景區邁進，讓整個景區業態更規範。

備受國際矚目的「世紀工程」、聯通全球市場的平陸運河於9月16日正式通航。記者黃雅慧／攝影
備受國際矚目的「世紀工程」、聯通全球市場的平陸運河於9月16日正式通航。記者黃雅慧／攝影

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