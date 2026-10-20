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中日關係緩和？兩日本券商獲批在陸啟動全資證券業務

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本的大和證券集團和瑞穗金融集團，已獲得大陸證監會批准在大陸推出全資證券業務。示意圖／路透
日本的大和證券集團和瑞穗金融集團，已獲得大陸證監會批准在大陸推出全資證券業務。示意圖／路透

日本的大和證券集團和瑞穗金融集團，已獲得批准在大陸推出全資證券業務，而部分美國競爭對手仍在漫長的審批等待名單上。

彭博引述知情人士的話報導，上述兩家日本公司上周接獲通知，已透過在大陸開展證券業務的最後一道門檻。

日本首相高市早苗去年11月在國會答辯發表的「台灣有事」論，令中日關係跌至低谷，但大陸國務院副總理何立峰在3月接待了一個日本的高級貿易代表團，討論擴大雙邊貿易和企業投資，9月與到訪的日本國際貿易促進協會訪華團時說，大陸始終歡迎日本企業來華發展，共享市場機遇。

瑞穗證券部門發言人證實獲准在陸啟動證券業務的消息，並表示公司將繼續進行相關營運準備工作。大和集團發言人不予置評。

大和持股51%的大陸合資企業在2021年6月獲得大陸證監會頒發證券業務牌照。之後，大和今年4月同意以約1億美元收購大陸合作夥伴所持有的股份，從而完全掌控該合資企業。

知情人士稱，監管機構上周已批准所有權變更，允許上述合資公司作為全資實體開始經營證券業務。

瑞穗在2025年10月獲准設立全資證券公司，並表示將完成所有準備工作，為營運做好準備。知情人士稱，大陸監管機構較早時完成現場審查和營運評估後，也在上周給予瑞穗在陸啟動全資證券業務許可。

中日關係 日本 券商

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