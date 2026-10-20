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加速發展新一代智慧製造 陸工信部專注4方面工作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸工信部正在研究起草新一代智慧製造的政策措施，將加速推動人工智慧與製造業深度整合等四方面工作。新華社
大陸工信部正在研究起草新一代智慧製造的政策措施，將加速推動人工智慧與製造業深度整合等四方面工作。新華社

大陸工信部總工程師王衛明20日表示，目前工信部正在研究起草新一代智慧製造的政策措施，加速推動人工智慧與製造業深度整合，並明確專注在梯度培育智慧工廠、創新發展智慧裝備、加快智慧技術攻關和推廣應用、深化智慧製造國際合作四方面。

大陸在今年9月召開的全國先進製造業大會明確提出，以新一代智慧製造為主攻方向，加速推動製造業智慧化、綠色化、整合發展。

財聯社報導，王衛明在國務院新聞辦公室記者會上指出，發展新一代智慧製造，關鍵在於推動人工智慧技術與製造業全鏈條深度融合，提升裝備和系統的自感知、自決策和自執行能力，促進生產方式和企業組織形態變革，探索形成新的製造模式，幫助企業降低成本、提升效率，更好滿足多樣化市場需求。

工信部將充分發揮大陸人工智慧創新活躍和製造業場景豐富的獨特優勢，並專注於四方面工作

一、梯度培育智慧工廠。鼓勵基礎級、先進級智慧工廠夯實數位化、網路化基礎，在研發設計、生產製造、營運管理、售後服務等環節深化人工智慧應用。支持卓越級、領航級智慧工廠探索新一代智慧製造系統架構和未來製造模式，引領產業發展。

二、創新發展智能裝備。支持企業研發智慧工業母機、智慧機器人、智慧偵測裝備和智慧控制裝備，提升自適應加工、彈性作業和線上偵測能力，更能滿足高精度、高可靠性生產要求。推廣智慧工程機械、智慧農機、智慧醫療設備等研發應用，提升自主作業與智慧服務能力，讓裝備更智慧、產品更好用，支持相關產業智慧化發展。

三、加快智慧科技攻關推廣應用。支持企業圍繞研發設計、生產製造等核心環節，建置高品質工業資料集，開發先進適用的垂域大模型及各類工業專用模型，探索工業智慧作業系統研發，推動資料、模型、軟體與設備相互適配、高效協同。圍繞智慧排產、參數調優、缺陷偵測、設備維運等場景，實施模數共振行動，穩健進行工業智能體研發與應用驗證，成熟一個、推廣一個。

四、深化智慧製造國際合作。推動落實智慧製造合作倡議，依托金磚等合作機制，加強智慧工廠建設、標準規範體系等領域合作，鼓勵企業、科研機構分享先進技術、解決方案和建設經驗，開展供需對接和人才培養，協助合作夥伴建設智慧工廠，共同推動製造業轉型升級。

工作 人工智慧 大陸

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