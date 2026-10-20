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APEC作用日益重要 大陸財長提三方面合作方向

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港中環街頭布置有2026年亞太經合組織（APEC）財長會的宣傳標語。中新社
香港中環街頭布置有2026年亞太經合組織（APEC）財長會的宣傳標語。中新社

大陸財政部長藍佛安20日表示，世界經濟面臨挑戰，亞太經合組織（APEC）這項政府間論壇的角色日益重要。他呼籲亞太各方增進交流互鑑，凝聚合作共識，為亞太地區財經合作注入新的動力，並提出三方面合作方向。

路透、星島日報報導，藍佛安在香港舉行的APEC財政部長會議開幕式上表示，當前國際形勢變亂交織，地緣衝突影響外界，世界經濟增長面臨多重挑戰。同時，人工智能等新一輪科技革命和產業變革加速突破，新的發展動能正在集聚，亞太作為全球經濟增長引擎，肩負著更大的責任，希望各方應堅定落實APEC領導人非正式會議共識。為區域繁榮做出貢獻。

他提出三方面合作方向，首先是加強宏觀經濟政策對話，維護區域經濟金融穩定。他指，當前國際經濟環境高度不確定性，各成員經濟體要強化自身宏觀經濟政策的穩健性，同時要加強政策溝通與協調，防範政策調整帶來的負面外溢效應。

二是加快推進經濟轉型，增強經濟韌性。應把握數位化、綠色化轉型機遇，推動人工智能、數位經濟、綠色低碳等領域的創新合作，培育新的經濟增長點；三是堅持發展優先，促進共同繁榮，深化財經領域務實合作，營造開放型區域經濟環境。同時維持產業鏈供應鏈穩定暢通。推進區域經濟一體化。

藍佛安還指出，在各方共同努力下，中方在今年APEC財經合作機制下主推了四項議題，包括支持綠色發展的財政政策、數基礎設施融資、用力致於促進普惠金融發展、促進青年財經人才交流合作等，取得了初步的成果。在這兩天的會議上將繼續深入地討論，尋求共識，推動APEC中國年財金合作機制取得務實成果。  

談及大陸經濟，藍佛安表示，大陸是亞太大家庭的一員，大陸的發展與亞太的發展密不可分。面對國內外複雜嚴峻的形勢，大陸經濟展現強大的韌性和活力。2026年前三季度，大陸經濟實現4.6%的增長。多年來，中國對世界經濟增長貢獻保持在30%左右，始終是推動區域和全球繁榮發展的重要引擎。 

他指出，2026年是大陸十五五規劃開局之年，當前大陸正堅定不移地推動高質量發展，加快培育新增長動能，眾生推進全國統一大市場建設，著力擴大國內需求，大力提振消費。面向未來，中國將進一步全面深化改革，持續擴大高水平對外開放，為亞太和世界發展提供新機遇。  

APEC高官會主席陳旭也在開幕式上通報APEC「中國年」的工作進度與成果，並表示目前已舉辦300多場APEC相關會議和活動，取得多項務實成果，相信今年會議可釋放亞太發展活力，他還呼籲與會人士多在香港走一走。

本屆財長會從20日起，一連兩天在香港舉行，是香港首次承辦這項會議。今年也是大陸第三次擔任APEC東道主。

會議聚焦四項重點議題：支持民生發展的財政政策、數位基礎建設融資、促進普惠金融發展，以及青少年財經人才交流合作。

根據議程，20日上午安排財長閉門會，圍繞「在變動的世界中推動亞太經濟成長」進行非正式討論；中午舉行財長與亞太工商界代表工作午餐會，重點聽取工商界對動員私人資本、支持數位基礎設施融資的建議。下午舉行開幕典禮後，會議進入正式議程。

APEC 大陸 財長

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