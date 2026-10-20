美下令政府部門禁用DeepSeek 陸痛批將科技經貿政治化

美國政府以危險國家安全為由，禁止旗下機構使用大陸人工智慧（AI）新創企業深度求索（DeepSeek）的產品或服務，大陸外交部對此回應時批評，美方此舉是將科技經貿問題政治化。

大陸外交部發言人毛寧20日在例行記者會上表示，中方一貫反對泛化國家安全概念、將科技經貿問題政治化，「我們將堅決維護大陸企業的合法權益」。

彭博報導，根據美國國土安全部19日在「聯邦公報」網站公告，聯邦機構必須從系統中移除所有DeepSeek產品。

隨附的一項落款日期為7月24日，由國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）簽署的命令禁止DeepSeek參與聯邦政府合約。

美國政府警告稱，DeepSeek收集了大量可能敏感的用戶數據，而根據大陸的資訊安全法，這些數據可能最終與大陸政府共享。該命令援引了一項2018年的法律，目的是加強聯邦政府採購安全。