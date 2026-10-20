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否認AI算力偏重短劇 中共官媒：無須崇洋媚外

中央社／ 北京20日電

中共官媒人民日報今天發表評論文章反駁「中國AI發展跑偏論」，聲稱始終致力於基礎研究與核心技術攻關，要以長期眼光看待AI發展，「無需崇洋媚外」。

中國上市公司「中文在線」日前向投資人公布業務報告中指出，中國國內AI詞元（token）達55%消耗在短劇及影音生成，24%用在電商廣告，真正投入研發的比重只有15%。

針對上述中國AI發展重文娛、輕科研，方向已跑偏的說法，中共黨媒人民日報20日在「人民銳評」微信公眾號發表評論文章，聲稱先不論資料來源是否可靠權威，其忽略總量、口徑、樣本等差異，做簡單機械的數字對比就得出結論，難免武斷。

這篇文章認為，詞元消耗流向在一定程度上反映市場的消費流水，卻並非一國AI產業資源投入的總帳，更不能等同於國家技術研發方向。文娛應用只是中國AI多元發展的一個縮影。

文章並從政策、投入和成果等方面舉例說，「十五五」規劃綱要提出，加強AI與科技創新、產業發展、文化建設、民生保障和社會治理相結合。中國國務院去年8月印發的AI領域綱領性文件，將「人工智慧+科學技術」列為首項重點行動。中共中央、國務院印發的「關於發展新質生產力的意見」也明確提出，以AI引領科研範式變革。

在基礎設施和科研投入方面，文章列舉「算力網」納入「六張網」、全國首個十萬卡級超智融合算力資源池上線，以及中國科學院統籌打造「磐石．科學基礎大模型2.0」、上海人工智慧實驗室發布「AGI4S珠穆朗瑪計畫」等進展。

文章認為，中國AI發展始終針對國家戰略需求和民眾切身利益，聲稱「跑偏論本身就跑偏了」。中國AI發展仍面臨挑戰，但始終持續攻堅基礎研究、核心技術，以及攻克晶片領域等難題，從未跑偏。

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