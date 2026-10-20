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大陸國家發改委：將下大力氣解決拖欠民企帳款問題
大陸國家發改委民營經濟發展局副局長劉丹20日表示，發改委將常態化向民營企業推介投資項目，並下大力氣解決拖欠民企帳款問題。
劉丹在發改委10月新聞發布會上表示，下一步，將常態化向民營企業做好投資項目推介的同時，不斷強化頂層設計，打出「政策+項目+場景」協同發力的組合拳，重點做好三方面工作。一是持續破除隱性壁壘，讓民營企業放心投。完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，推動基礎建設競爭性領域向經營主體公平開放，支持民營企業深度參與「六張網」建設，加大對新興產業、新型基礎設施、消費升級等領域民間投資支持力度。
劉丹稱，二是持續強化要素保障，讓民營企業投得動。加大資金、數據、人才等要素供給，加強新型政策性金融工具對民間投資項目的支持力度，下大力氣解決拖欠民營企業帳款問題，有序推動重大科研基礎設施向民營企業開放共享。
三是持續推動場景開放，讓民營企業多參與。會與相關部門、地方、央國企、民營企業等開展系列對接活動，持續推動各類公共場景、行業場景、重大項目場景有序開放，真正把場景資源、創新機遇轉化為促進民間投資、壯大民營經濟的強勁動力。
劉丹透露，發改委9月分兩批向民營企業公開推介88個投資項目，計劃引入民間資本人民幣311億元。項目推介後各方反應積極，據初步統計，民企與項目單位對接及諮詢累計逾300次，部分熱門項目更收到20多家民企的合作意向。
部分項目已取得實質進展，例如貴州固態電池生產基地項目，吸引湖南一家民企簽約投資人民幣5,000萬元，四川鐵路物流園區項目，則吸引北京一家民企意向投資人民幣17億元。
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