大陸國家發改委：將下大力氣解決拖欠民企帳款問題

蘋果首款折疊螢幕iPhone Duo已在中國大陸開啟預售，將於10月23日開賣，起價為人民幣15,999元（新台幣7.5萬元）。目前線下蘋果授權店因貨源短缺已無法預訂該機型，10月23日的現貨僅提供給10月16日完成預訂的顧客，官網預約訂單已排至明年1月，首銷階段已出現黃牛通路溢價銷售的情況。

2026-10-20 09:18