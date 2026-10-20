中國官方一口氣發10文 解讀中國經濟

中國官方昨天揭曉前3季經濟成長率後，今天派出10位官員，一次刊出10篇解讀經濟文章。對於外界關注的中國內需，文章指出，鄉村市場增長持續快於城鎮，網上零售成為支撐消費增長的重要管道。

中國國家統計局19日公布中國今年前3季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，符合全年經濟增長預期目標。

中國經濟網今天刊出10篇、由10位統計局司、局長級官員署名的解讀文章。其中對於外界討論較多的中國內需，中國國家統計局貿易外經統計司司長王全眾在文中列出今年拉動消費的主要因素。

官方數據顯示，中國前3季社會消費品零售總額人民幣37兆元，年增1.1%。

王全眾在文中指出，前3季，鄉村消費品零售額年增2.3%，增速快於城鎮1.4個百分點，鄉村市場當月增速自去年下半年以來持續快於城鎮。

前3季，網上商品和服務零售額年增4.4%，其中網上服務零售額增長5.3%，增速快於服務零售額0.3個百分點；網上商品零售額增長3.8%，增速快於商品零售額2.8個百分點。

第3季，扣除汽車類商品後的消費品零售額年增3.0%，增速比第2季加快1.0個百分點。受益於中秋節錯月、休息日增多等因素，9月社會消費品零售總額增長1.1%，增速比8月份加快0.7個百分點。

中國前3季社會消費商品和服務零售總額年增2.6%，增速比1至8月加快0.1個百分點。其中，服務零售額增長5.0%，持續快於同期商品零售額增速，王全眾指出，居民消費結構正在從商品消費為主，向商品和服務消費並重轉變。

至於剛結束的中秋假期及「十一」長假，文章指出，雙節拼假等激發居民出行出遊意願，旅遊、文體、交通類服務零售額較快增長。前3季，旅遊諮詢租賃服務類、文體休閒服務類、交通出行服務類零售額增速明顯快於整體服務零售增速。