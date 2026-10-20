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大陸國家發改委：供強需弱矛盾突出 將視需要公布新政策

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家發展改革委國民經濟綜合司副司長左剛20日指出，當前大陸經濟面臨外部衝擊加深、境內供強需弱矛盾突出等挑戰，經濟穩定回升的基礎偏弱。中新社
大陸國家發展改革委國民經濟綜合司副司長左剛20日指出，當前大陸經濟面臨外部衝擊加深、境內供強需弱矛盾突出等挑戰，經濟穩定回升的基礎偏弱。中新社

大陸國家發展改革委國民經濟綜合司副司長左剛20日指出，當前大陸經濟面臨外部衝擊加深、境內供強需弱矛盾突出等挑戰，經濟穩定回升的基礎偏弱。官方將視需要及時推出新的增量政策，確保經濟運作維持在合理區間，同時加強對新興產業投資的引導，防止地方盲目投資和同質化競爭。

左剛在發改委10月新聞發布會上指出，今年前三季，大陸經濟在全球地緣政治衝突加劇、自然災害頻發等衝擊下頂壓前行、穩中有進，展現出強大韌性與活力。

但他也指出，當前外部衝擊影響加深，境內「供強需弱矛盾依然突出。，行業分化態勢明顯，經濟穩定回升的基礎和勢頭偏弱。

左剛表示，發改委將會同相關部門及時推出實施增量政策，推動存量政策與增量政策協同發力。協同推動「十五五」規劃、「六張網」實施方案重大工程項目開工建設，加強要素保障，提高審批效率，協調相關方面加速投放新型政策性金融工具經費。

他還提到，將激發民間投資活力，在核電、水力、水利重大計畫中引入民間資本。進一步優化實施全鏈條推動重點產業發展、優化算力設施佈局等政策。

左剛指出，官方將加速落實近期已推出的降低房貸補充貸款利率、增加再貸款額度、住戶購屋貸款貼息，以及金融支持服務業發展等措施。

他強調，發改委將繼續做好經濟監測預警和政策儲備，「根據需要及時推出新的增量政策，確保經濟運作維持在合理區間」。

發改委 大陸 韌性

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