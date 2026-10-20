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面向東協、聚焦AI 廣西招手台商台企合作

聯合報／ 記者黃雅慧／廣西即時報導
第22屆桂台經貿文化合作論壇於20日開幕，會場同時有許多台企擺攤推介自己在廣西的事業。記者黃雅慧／攝影
第22屆桂台經貿文化合作論壇於20日開幕，會場同時有許多台企擺攤推介自己在廣西的事業。記者黃雅慧／攝影

近年台商在東南亞地區多有布局，當地正充滿數位化商機，具備資通訊業台商有優勢，而廣西被視為作為面向東協地區的重要通道。第22屆桂台經貿文化合作論壇於20日開幕，會上廣西政府針對東協數位經濟合作對台商招手。

廣西壯族自治區主席韋韜對於桂台商貿合作提出三點：

一、聚焦AI賦能，攜手共創前沿合作新優勢。去年以來，廣西積極探索「北上廣研發，廣西集成，東協應用發展路徑」，加快建設東協語料庫，與八個東協國家建立常態化AI協作機制。目前面向東協的AI應用合作中心已經在廣西啓動建設；

二、共享運河紅利，平陸運河預計能讓綜合物流成本預計降低18%至30%，深度重構區域經濟地理的地理格局；

三、深耕人文交流。

中國國民黨前副主席夏立言指出，平陸運河開闢江海聯運的新通道，中國東協自貿區3.0版升級議定書也將數字經濟、綠色經濟跟供應鏈互聯互通納入了合作的框架。新的通道結合新的規則，將為廣西連接東盟市場創造更多機會，也為台商台企開啓新的發展空間。

夏立言會上提出幾項建議：

一是台商最重視經營環境可預期、政策穩定與規則明確、遇到問題有溝通協調管道。尤其拓展東協市場，除要有更好的產品，更需要了解規則，掌握秩序，找到可靠合作夥伴。期待廣西官方協助企業掌握自貿區3.0版的新規則；

二是除讓青年赴廣西體驗外，能實際參與實習、就業與創業。

大陸台企聯會長李政宏表示，今年大陸各地活動都在談AI，是同質化擔憂也浮現，他認為廣西抓住自身優勢，提出精準政策。廣西的AI政策與平陸運河，未來將有利推動廣西全面發展。認為台商與廣西會談合作應重點關注兩方向：一是人工智能與數字產業，二是善用江海聯盟通道。

大陸台企聯副會長、台灣客家總商會榮譽會長韓螢煥針對客家企業提出四點期許：一是深化產業對接，台灣客家企業走進廣西，特別AI、向海經濟、康養文旅等；二是加強青年交流；三是拓展合作平台；四推動台灣與廣西各客家商會建立常態化聯誼交流機制等。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛治國認為，一方面兩岸在AI產業能多邊合作，台商在AI高端設備、數據中心、系統整合與應用有基礎，大陸基礎研發、海量數據、政策支持有優勢；另一方面，平陸運河通道建立後，廣西向海經濟全面發展，台商有望受益廣西新區域經濟格局。他也透露峰會將成立專項AI工作組，希望很快促成合作。

據會上提供數據，東協正處於產業升級與智慧轉型關鍵階段，東協數據中心市場規模2025年約為156億美元，預計到2030年為304.7億美元，年複合增長率為14.2%。且當地AI需求旺盛，超50%東協企業已跨過AI試點階段，進入規模化落地，有超過70%東協民眾每週使用生成式AI工具。

廣西壯族自治區主席韋韜稱，廣西正積極探索「北上廣研發，廣西集成，東協應用發展路徑」。記者黃雅慧／攝影
廣西壯族自治區主席韋韜稱，廣西正積極探索「北上廣研發，廣西集成，東協應用發展路徑」。記者黃雅慧／攝影

第22屆桂台經貿文化合作論壇於20日開幕，會場同時有許多台企擺攤推介自己在廣西的事業。記者黃雅慧／攝影
第22屆桂台經貿文化合作論壇於20日開幕，會場同時有許多台企擺攤推介自己在廣西的事業。記者黃雅慧／攝影

中國國民黨前副主席夏立言20日在桂台論壇開幕式上建議廣西官方能為台商提供東協法規與對接溝通資源。記者黃雅慧／攝影
中國國民黨前副主席夏立言20日在桂台論壇開幕式上建議廣西官方能為台商提供東協法規與對接溝通資源。記者黃雅慧／攝影

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