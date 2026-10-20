面向東協、聚焦AI 廣西招手台商台企合作

近年台商在東南亞地區多有布局，當地正充滿數位化商機，具備資通訊業台商有優勢，而廣西被視為作為面向東協地區的重要通道。第22屆桂台經貿文化合作論壇於20日開幕，會上廣西政府針對東協數位經濟合作對台商招手。

廣西壯族自治區主席韋韜對於桂台商貿合作提出三點：

一、聚焦AI賦能，攜手共創前沿合作新優勢。去年以來，廣西積極探索「北上廣研發，廣西集成，東協應用發展路徑」，加快建設東協語料庫，與八個東協國家建立常態化AI協作機制。目前面向東協的AI應用合作中心已經在廣西啓動建設；

二、共享運河紅利，平陸運河預計能讓綜合物流成本預計降低18%至30%，深度重構區域經濟地理的地理格局；

三、深耕人文交流。

中國國民黨前副主席夏立言指出，平陸運河開闢江海聯運的新通道，中國東協自貿區3.0版升級議定書也將數字經濟、綠色經濟跟供應鏈互聯互通納入了合作的框架。新的通道結合新的規則，將為廣西連接東盟市場創造更多機會，也為台商台企開啓新的發展空間。

夏立言會上提出幾項建議：

一是台商最重視經營環境可預期、政策穩定與規則明確、遇到問題有溝通協調管道。尤其拓展東協市場，除要有更好的產品，更需要了解規則，掌握秩序，找到可靠合作夥伴。期待廣西官方協助企業掌握自貿區3.0版的新規則；

二是除讓青年赴廣西體驗外，能實際參與實習、就業與創業。

大陸台企聯會長李政宏表示，今年大陸各地活動都在談AI，是同質化擔憂也浮現，他認為廣西抓住自身優勢，提出精準政策。廣西的AI政策與平陸運河，未來將有利推動廣西全面發展。認為台商與廣西會談合作應重點關注兩方向：一是人工智能與數字產業，二是善用江海聯盟通道。

大陸台企聯副會長、台灣客家總商會榮譽會長韓螢煥針對客家企業提出四點期許：一是深化產業對接，台灣客家企業走進廣西，特別AI、向海經濟、康養文旅等；二是加強青年交流；三是拓展合作平台；四推動台灣與廣西各客家商會建立常態化聯誼交流機制等。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛治國認為，一方面兩岸在AI產業能多邊合作，台商在AI高端設備、數據中心、系統整合與應用有基礎，大陸基礎研發、海量數據、政策支持有優勢；另一方面，平陸運河通道建立後，廣西向海經濟全面發展，台商有望受益廣西新區域經濟格局。他也透露峰會將成立專項AI工作組，希望很快促成合作。

據會上提供數據，東協正處於產業升級與智慧轉型關鍵階段，東協數據中心市場規模2025年約為156億美元，預計到2030年為304.7億美元，年複合增長率為14.2%。且當地AI需求旺盛，超50%東協企業已跨過AI試點階段，進入規模化落地，有超過70%東協民眾每週使用生成式AI工具。

廣西壯族自治區主席韋韜稱，廣西正積極探索「北上廣研發，廣西集成，東協應用發展路徑」。記者黃雅慧／攝影

第22屆桂台經貿文化合作論壇於20日開幕，會場同時有許多台企擺攤推介自己在廣西的事業。記者黃雅慧／攝影