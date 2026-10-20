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大陸星巴克今起實施「消費入座」新規 網友看法一面倒

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸一些星巴克經常能看到有人長時間占用座位，卻沒有實際消費。圖／取自微博
大陸一些星巴克經常能看到有人長時間占用座位，卻沒有實際消費。圖／取自微博

大陸媒體報導，星巴克中國大陸所有門店今（20）日起實施「消費入座」新規，消息傳出後很快就在網上引發熱議，甚至登上微博熱搜。對於星巴克這項新規定，大陸網友幾乎一面倒地表達認同與支持，有網友說，「挺合理，不消費咋好意思上人家座位上坐呢？」

湖北長江日報旗下新媒體《九派新聞》報導，近日，有網友發圖片稱，星巴克將實施「消費才可入座」的規則。圖片顯示，上方是一張題為《星巴克「第三空間」倡議》的海報，下方擺放多份印有「星巴克營業空間，請消費入座」的提示牌。

《九派新聞》記者以消費者身分走訪星巴克一家門店，星巴克員工稱，確實有收到「消費入座」的新規定，大陸全國門店從10月20日開始實施。

該店員表示，建議消費者購買店內產品後使用座位，但並非一刀切。「外賣員、避雨路人、值班人員，比如門店周邊保安、孕婦等，如果有臨時休息需求，都可以免消費進店休息。我們還免費提供熱水。」

《觀察者網》指出，星巴克這項新規定被網友一邊倒地支持，認為星巴克屬於消費場所，不是「人民廣場」，「花（人民幣）30塊就是圖環境、座位、有衛生間」。

據悉，大陸星巴克之所以會推出這項新規定，主要是因為經常有人未消費卻長時間佔用座位，導致許多消費者反而找不到座位。一名網友就說，「我樓下附近咖啡店，天天老頭老太霸占室內室外座位，閒聊、剝毛豆、打牌，肆無忌憚」。

浙江一名網友也表示，「我認為很合理，我家門口有家星巴克，每天傍晚，門口的休閒座椅就坐滿了老人，有的脫了鞋光腳盤腿在星巴克的椅子上，8、9個人一坐就是大半天。」

有福建網友認為，「商家不是慈善機構，你不消費，憑什麽占著座位？免費蹭店裡的空調，WIFI，這不合理。我支持星巴克做法。所有這些都是有成本的，最終還是會攤到真正的消費者頭上。而且一旦形成這種免費蹭的風氣，會影響人家店家生意！」

星巴克中國大陸所有的門店據稱今（20）日起實施「消費入座」新規。圖／取自微博
星巴克中國大陸所有的門店據稱今（20）日起實施「消費入座」新規。圖／取自微博

星巴克 大陸 消費

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