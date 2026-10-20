吳釗燮：中國大陸經濟問題外溢 呼籲民主夥伴加速降低風險

國安會秘書長吳釗燮20日在「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會開幕致詞說，中國大陸經濟問題正外溢至其他國家，北京未處理國內消費疲弱等結構性問題，反而補貼特定產業，造成產能過剩，大量低價產品湧入全球市場。他呼籲各國盡快降低對中國大陸的風險，並指其持續擴張影響力、運用法律戰，也對區域安全與國際秩序構成風險。

吳釗燮首先表示，台灣是自由民主社會，中國則由高度威權體制統治，不僅限制資訊流通、壓制異議，也試圖影響其他國家的選擇、操弄選舉結果。台灣面對的威脅包括外國資訊操弄與干預（FIMI）、認知作戰、法律戰、網路攻擊及滲透，因此比多數國家更了解區域及全球面臨的風險。

談及中國大陸經濟，吳釗燮指出，中國目前外資與內資投資下滑、房地產市場遭受重創、整體債務高企，內需與消費者信心持續低迷，青年失業問題也值得關注，整體經濟成長停滯。他說，自己不會輕率斷言中國經濟即將崩潰，但這次情況有所不同，北京未處理深層結構問題，反而大力補貼特定產業，導致過剩產品大量低價輸出，威脅其他國家的經濟與產業。

吳釗燮表示，台灣自2016年起採取降低對中國依賴的措施，因此受到中國產能過剩的影響較小。他並指出，台灣去年經濟成長率為8.6%，今年預估達11%或略高。他上周訪問歐洲期間，發現歐洲國家也正積極處理相關問題，呼籲各國不能只停留在口頭討論，而應採取實際行動降低風險。

吳釗燮指，過去15年來，中國持續擴大在區域內的存在，透過國內立法及法律戰延伸其主張，逐步改變區域現狀。他並指，中華人民共和國從未統治過台灣，一天也沒有。

他提到，中國近期以日本與菲律賓針對重疊專屬經濟區（EEZ）進行劃界談判為藉口，在台灣東部海域展開執法行動，中國海警船自6月初以來幾乎每天出現在相關海域。他強調，相關海域劃界談判不影響第三方權益，中國也沒有對相關海域提出主張的法律依據。北京並將其「一中原則」視為二戰後國際秩序的基礎，據此主張與台灣相關的權利，甚至將台積電列為中國企業。

吳釗燮表示，台灣願與民主夥伴合作，建立安全、具韌性且可信賴的非紅供應鏈。他指出，台灣明年度國防預算將維持在國內生產毛額（GDP）的3%水準，占政府總預算逾19%。

吳釗燮說，總統賴清德已在國慶談話中表明，台灣致力維護安全，但不排除與中國對話；有意義的對話必須建立在相互尊重、平等與尊嚴的基礎上，而非威脅或恫嚇。他呼籲，各國共同維護台海及印太地區和平穩定，並建立對中國動機、決策過程及內外行為模式的共同認識，以預判風險並採取更有效的因應措施。