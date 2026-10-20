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彭博：陸AI企業智譜4創辦人曾參與情報機構爭議研究

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸人工智慧（AI）企業智譜四名創辦人被指，曾參與和大陸國安部「關係密切」的研究。路透
大陸人工智慧（AI）企業智譜四名創辦人被指，曾參與和大陸國安部「關係密切」的研究。路透

大陸人工智慧（AI）企業智譜四名創辦人，被外媒認為，曾參與一項研究項目，部分資金來自被英國情報機構指與大陸國家安全部「關係密切」的研究機構。相關項目涉及利用AI分析社交媒體信息、識別重要事件，以及建立人物關係網路。

彭博根據大陸公開研究報告及英國情報機構發布的警報報道，這項研究計畫於2018年1月至2021年12月展開，由中國通用技術研究院（CGTRI）和中國國家自然科學基金共同資助，獲批預算總額為人民幣294萬元。

根據由專案負責人撰寫、長達78頁的研究成果報告，專案目的在開發AI工具，分析社群媒體貼文、識別重大事件及梳理人物關係，其中一項目標是建立「涉華關鍵人物」知識庫，但報告未說明相關人物的具體身分。

美國維吉尼亞州國家安全承包商Pamir Consulting的情報研究與分析主管馬爾維農（James Mulvenon），審閱這份研究報告後說，計畫涉及具有軍民兩用性質的研究，目的在徹底改變人們利用AI識別和追蹤特定個人的方式。

研究報告顯示，智譜共同創辦人、清華大學教授李涓子，與中國通用技術研究院工程師曹衛兵及東南大學一名教授共同領導計畫。報告稱，三人「共同負責整體技術方案的設計、三個參與機構之間的任務協調，以及專案整體研究進度」。

另外三位智譜創辦人唐杰、許斌和公司執行長張鵬，也以論文共同作者、專利共同發明人或軟體著作權持有人等身分參與研究。報告明確指出，不得將未參與計畫的人員列入其中。

英國國內情報機構軍情五處（MI5）9月30日發布間諜活動警報，指中國通用技術研究院與大陸國家安全部有「非常密切的聯繫」，並指控該機構主要「通過資助學術研究，直接提升大陸國安部的間諜活動技術能力」。

英國情報機構也警告，在警報發布後，任何機構或個人若繼續進行最終由該研究院資助的研究，可能面臨刑事法律後果。

彭博 人工智慧 警報

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