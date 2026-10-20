陸利率連17個月不變 10月LPR報價出爐：1年期3%

中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布顯示，2026年10月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

作為主要政策利率的7天期逆回購利率自2025年5月下調後已經連續17個月保持不變，因此，LPR報價的定價基礎本月未發生改變。LPR上一次調整是在2025年5月，1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。

華爾街見聞報導，大陸央行行長潘功勝19日在2026金融街論壇年會上表示，貨幣政策框架的轉型是一個漸進、持續的過程，未來將不斷地做好評估和完善。從近中期看，重點方向是更多發揮利率調控的作用。其中包括推動貸款利率定價基準改革，從比較單一地參考貸款市場報價利率（LPR）定價向更加多元的定價基準轉型。

他指出，過去幾十年來，貸款基準利率、貸款市場報價利率等在大陸不同時期較好發揮了貸款定價基準作用。近期，一些金融機構在人民銀行指導下，同客戶協商一致，引入銀行間隔夜回購利率等市場利率作為浮動利率貸款的定價基準，較好滿足了市場多元化的貸款定價需求，也有利於提升貨幣政策傳導效率。

LPR由各報價行按公開市場操作利率（公開市場7天期逆回購利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。