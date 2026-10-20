APEC財長會議登場 莊翠雲等21個經濟體代表與會

亞太經濟合作會議（APEC）財政部長會議今天在香港舉行，有來自21個APEC成員經濟體的財政部長或代表等人出席，包括台灣財政部部長莊翠雲、日本財務官三村淳、澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）。

財長會議今、明兩天在香港會議展覽中心舉行，與會名單近日才陸續曝光。明報今天引述消息報導，主管日本外匯政策的最高官員三村淳將會出席會議。

在此之前，有報導指出，美國方面預計由副財長布魯克（Francis Brooke）及負責國際事務的次長布朗（Erin Browne）率團出席；俄羅斯則由副財長切貝斯科夫（Ivan Chebeskov）率團出席；韓國由財政經濟部第二次長許樟出席。

本屆財長會議由中國主辦，並首次交由香港承辦。中國財政部日前公布，部長藍佛安將率領中國代表團出席並主持會議，副部長廖岷代表中方發言。

據公布，本屆財長會議有來自21個APEC成員經濟體的財政部長或代表、有關國際組織負責人及合作夥伴高級代表出席，人數超過500人。

中國財政部表示，除正式會議外，這次財長會議也會安排一系列交流活動，包括財長閉門會、財長與亞太工商界代表工作午餐會及財長會開幕式等，其中財長閉門會將圍繞「在變動的世界中推動亞太經濟增長」進行討論；工作午餐會則會聽取工商界代表就動員私人資本及支持數位基礎設施融資等議題提出建議。

香港財政司司長陳茂波日前表示，這次會議聚焦討論4個重點，包括支持民生發展的財政政策、數位基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作。

根據本地媒體報導的議程，大會今早舉行財長閉門會議，其後舉行財長與亞太工商界代表工作午餐會。

香港作為這次會議的承辦方，高度重視會議的保安工作，已加強保安部署；保安局局長鄧炳強日前表示，香港恐襲風險維持中度，當局會確保會議安全舉行。

他說，這次有很多政要包括外國財經高級官要來港與會，當局要確保他們安全、會議安全，所以「已經作出相應部署或情報工作、預防工作」。

在會議舉行前夕，警方已在會展中心一帶做好保安部署，各主要入口都有警員把守及巡邏，一些行人道已封閉；會展外也停靠了許多警車，同時擺放了防護欄等設施作準備。

此外，當局已把會展中心3公里以內範圍列為「臨時限制飛行區」，禁止無人機等隨意飛行。