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蘋果大陸授權店稱 iPhone Duo現貨只供已預訂顧客

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘋果宣稱iPhone Duo預購買氣「熱烈得驚人」。歐新社
蘋果宣稱iPhone Duo預購買氣「熱烈得驚人」。歐新社

蘋果首款折疊螢幕iPhone Duo已在中國大陸開啟預售，將於10月23日開賣，起價為人民幣15,999元（新台幣7.5萬元）。目前線下蘋果授權店因貨源短缺已無法預訂該機型，10月23日的現貨僅提供給10月16日完成預訂的顧客，官網預約訂單已排至明年1月，首銷階段已出現黃牛通路溢價銷售的情況。

此機型供貨緊張源自於摺疊螢幕量產初期多重製程瓶頸相加，鉸鏈組裝良率僅約60%，獨家組裝方富士康的整機組裝良率略高於60%，蘋果已將備貨量從早期1,000萬台的目標收縮至全年約600萬台，採取全球統一配額現貨策略，各首批現貨策略為有限。

快科技報導，致電多家蘋果授權店了解到，由於貨源短缺，線下門市目前無法預訂到iPhone Duo。

有授權店表示，10月23日當天的現貨只提供給已經在10月16日完成預訂的顧客，當前現貨極其短缺，官網預約訂單已經排到了明年1月。這也意味著未能在預售階段完成下單的消費者，短期內很難透過授權店拿到新機。

由於首批貨源有限，iPhone Duo在首銷期間出現黃牛通路溢價銷售的情況。據悉，iPhone Duo首批供貨緊張，並非單一環節出了問題，而是折疊螢幕製造特有的多重製程瓶頸在量產初期疊加的結果。

最核心的卡點是折疊鉸鏈的組裝良率過低，iPhone Duo的鉸鏈由超過100個微型精密零件構成，對開合阻尼和配合精度的要求極高。供應鏈信息顯示，鉸鏈組裝良率目前僅維持約60%。

整機組裝環節也受制於良率。即使鉸鏈零件合格，將柔性螢幕、鉸鏈與機身精準貼合，仍是一項高難度工序。富士康作為獨家組裝方，整機良率目前也僅略高於60%。多重瓶頸相加之下，蘋果的實際備貨量已從早期激進的1000萬台目標，收縮至全年約600萬台的規模。

在產能有限的前提下，蘋果採取了全球統一配額分貨的策略，每個市場分到的首批現貨極為有限。新品將於10月23日正式開賣，起價為人民幣15,999元。對於想要首發的消費者來說，能否原價入手，仍取決於後續產能爬坡與供貨節奏。

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