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大陸商務部等九部門聯合發布 科技興商加速AI應用

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸商務部。 美聯社
大陸商務部。 美聯社

大陸商務部等九部門近日聯合發布「關於加快推進科技興商的意見」，提出推動人工智慧（AI）、大數據、物聯網、具身智慧等新技術在商貿領域的應用，包括發展智慧導購、智慧物流、無人配送，以及機器人、虛擬數位人陪伴等新業態，以擴大內需、推動消費升級。

大陸商務部、網信辦、發改委、教育部、科技部、工信部、人民銀行等九部門，發布前述意見，提出18項措施。

商品消費方面，深入實施「人工智慧+製造」專項行動，加快人工智慧技術與產品研發、設計、製造、行銷深度融合，豐富智慧手機、電腦、家居、穿戴裝置、機器人等智慧商品供給。

服務消費方面，支持家政企業與科技企業合作，打造智慧家政服務平台，並支持探索人工智慧在健康管理、藥學服務、復健照護等多個場景的普及應用。

針對未來商業場景，將培育商業智慧代理（AI Agent）新業態，開發智慧導購、智慧營運、智慧物流等專業智慧代理，推動具身智慧技術在商貿領域落地，並發展線上逛街、線上展示等智慧消費場景。意見也提出，加快新型顯示、智慧終端等領域關鍵技術研發，聚焦消費品領域培育一批技術轉移轉化機構，加速腦機介面、具身智慧等前沿科技成果向市場轉化。

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