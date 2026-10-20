大陸商務部等九部門聯合發布 科技興商加速AI應用

各國積極布局北極航道之際，新華社昨報導，正在執行中國大陸第十六次北冰洋考察任務的「極地」號，已完成國產衛星網路北極航線準業務化應用測試，此次航行首次成功進行北極、南極及青藏高原聯網通訊驗證。報導稱，此舉打通了全球通訊「最後的盲區」。

2026-10-20 00:00