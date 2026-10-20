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陸Q3經濟成長年增4.5% 優於預期

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸國家統計局19日公布，2026年前三季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，其中第3季GDP年增4.5%，較第2季回升0.2個百分點，也高於市場預估。 路透
大陸國家統計局19日公布，2026年前三季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，其中第3季GDP年增4.5%，較第2季回升0.2個百分點，也高於市場預估。 路透

大陸國家統計局昨（19）日公布，2026年前三季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，其中第3季GDP年增4.5%，較第2季回升0.2個百分點，也高於市場預估。分析師指出，北京當局無需在第4季對政策立場作出重大調整，也能夠實現全年4.5%-5.0%增長目標。

雖然第3季經濟增速從三年來的低點反彈，主因強勁出口抵銷內需消費不振的影響，但分析人士仍警告稱，大陸經濟對外部驅動因素日益增長的依賴，正在加深結構性失衡。

昨日同步公布的數據還有，今年前三季社會消費品零售總額人民幣37兆元，年增率僅1.1％；全國固定資產投資（不含農戶）人民幣33兆元，年減7.2%。其中，前三季房地產開發投資按年跌20.6%，續探歷史最大累計跌幅。數據顯示，過去拉動大陸經濟的投資（含房地產）以及消費兩大引擎乏力，僅靠出口獨撐大局。

此前，大陸海關總署公布數據顯示，今年前三季出口總值3.37兆美元，年增21.3％；貿易順差（淨出口）更達到9,381億美元，年增近8%。出口大幅躍升，成為推動經濟增長最大動力。

大陸國家統計局新聞發言人、副局長毛盛勇表示，前三季GDP總值超過人民幣107兆元，4.6%的成長是「來之不易」的，並承認「發展不平衡、不充分」。高端製造業、數位經濟和現代服務業對同期成長的貢獻超過40%。

路透引述經濟學人智庫中國高級經濟學家徐天辰指出，第3季經濟復甦背後有三個因素：首先，政府投資有所改善，幫助遏制固定資產投資持續走弱的趨勢。其次，出口領域依然強勁，9月取得創紀錄的貿易順差（1,335億美元）。第三，去年同期基數較低。

徐天辰指出，這三個因素都將為第4季提供支撐，因此經濟復甦有望延續，維持全年經濟增長4.7%的預測不變。

至於後續刺激政策，荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示，大陸仍有推出進一步支持措施的空間，例如促進就業、提高收入及擴大內需等政策。如果年底前經濟動能持續疲弱，決策者可能推出更多財政刺激措施，並進一步放寬貨幣政策。

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