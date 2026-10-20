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攻克盲區 陸衛星網路實現南北極聯網

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
正在執行大陸第十六次北冰洋考察任務的「極地」號，已完成國產衛星網路北極航線準業務化應用測試。圖／取自環球時報
正在執行大陸第十六次北冰洋考察任務的「極地」號，已完成國產衛星網路北極航線準業務化應用測試。圖／取自環球時報

各國積極布局北極航道之際，新華社昨報導，正在執行中國大陸第十六次北冰洋考察任務的「極地」號，已完成國產衛星網路北極航線準業務化應用測試，此次航行首次成功進行北極、南極及青藏高原聯網通訊驗證。報導稱，此舉打通了全球通訊「最後的盲區」。

環球時報報導，在中國極地研究中心（中國極地研究所）等單位努力之下，此次航行首次成功進行北極、南極及西藏聯網通訊驗證，在「極地」號、南極秦嶺站、西藏拉薩湖及北海局的視訊連線中，語音及畫面清晰流暢，實現大陸國產衛星網路全球低延遲、高頻寬通訊，驗證了通訊系統在極端低溫、高海拔、強風沙及冰霧等多種惡劣環境下運作的穩定性。

此次航行還首次實現大陸國產衛星網路極地遠距線上醫療保障。報導稱，針對航行期間考察隊員突發不適的情況，利用國產衛星網路寬頻，與青島市相關醫院及專家進行船岸高畫質視訊會診，及時對隊員病情進行綜合研判，為極地遠距醫療提供支援。

在海洋調查設備方面，報導指，海洋「智感」國產漂流浮標首次實現從數據採集到傳輸的全流程自主可控。在航行及投放測試中，數據傳輸速率、品質等通訊指標均達到實用需求，取代傳統國際衛星即時回傳海洋感知數據。

報導提到，本航次基於大陸國產衛星網路通訊技術，已經累計收發文件超過三百份、數據量超過一百ＧＢ，並支援四十多次視訊會議。通過完成語音通話、大量數據文件傳輸、船岸視訊會議、調查設備數據傳輸國產化，以及預報平台全程線上運作等通訊測試，改善了極地考察「資訊孤島」的現狀。

報導最後稱，這次測試驗證了基於大陸國產衛星網路的全航程通訊保障能力，為大陸極地考察及海洋設備全面實現國產化通訊保障累積經驗，並提供實證支持。

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