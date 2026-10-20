陸內需疲軟 第3季GDP增4.5%靠出口帶動

中國大陸國家統計局昨公布，今年前三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增百分之四點六，其中第三季ＧＤＰ年增百分之四點五，較第二季的百分之四點三回升○點二個百分點，略優於外界預期。不過，前三季固定資產投資較去年同期衰退百分之七點二，房地產投資更暴跌百分之廿點六，九月消費品零售也僅年增百分之一點一，顯示大陸ＧＤＰ增長主要依賴出口帶動，加深經濟結構失衡。

據發布，二○二六年前三季大陸ＧＤＰ為人民幣一○七兆一○七一億元，年增百分之四點六。其中，第一季ＧＤＰ年增百分之五，第二季年增百分之四點三，第三季年增百分之四點五。

大陸統計局副局長毛盛勇表示，前三季增長百分之四點六可謂來之不易、難能可貴，坦言經濟發展不平衡、不充分，以高端製造、數智經濟、現代服務為代表的新動能，對前三季經濟成長的貢獻率繼續達百分之四十以上。此外，國際環境複雜多變，國內需求不足問題仍較突出，經濟穩中向好基礎尚需鞏固。

路透分析，大陸今年高度依賴出口帶動經濟成長，但隨著人工智慧（ＡＩ）相關產業投資降溫，以及與歐盟的貿易緊張局勢升高，出口成長動能也面臨壓力。北京將信貸與資源從房地產轉向高科技產業的策略，形成工廠生產與出口強勁、消費及民間投資疲弱的「雙速經濟」。

大陸海關總署數據顯示，今年前三季大陸出口總值達三點三七兆美元，年增百分之廿一點三；貿易順差達九三八一億美元，年增近百分之八。今年全年順差有望超過去年近一點二兆美元紀錄。出口已成為推動經濟增長最大動力。

另據發布，九月規模以上工業增加值年增百分之五點五，社會消費品零售總額年增百分之一點一；大陸全國城鎮調查失業率為百分之五點二，比上月下降○點一。今年前九月，城鎮固定資產投資年降百分之七點二；全國房地產開發投資年降百分之廿點六，續創歷史最大累計跌幅。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威分析，九月經濟動能依然偏弱。消費品零售總額增速略有回升，但在扣除通膨因素後，實際零售額按年幾乎沒有增長。前三季ＧＤＰ年增百分之四點六，仍高於全年增長目標區間的下限。這可能意味著政府無需在第四季對政策立場作出重大調整，也能夠實現全年增長目標。

經濟學人智庫中國高級經濟學家徐天辰指出，九月反彈扭轉了七月和八月表現溫和乏力的局面。復甦背後有三個因素：一是政府投資改善，幫助遏制了固定資產投資持續走弱的趨勢。其次是出口領域依然強勁，九月出現創紀錄的貿易順差。三是去年同期基數較低。這三個因素都將為第四季提供支撐，經濟復甦有望延續，維持全年經濟增長百分之四點七的預測不變。路透則預估，全年經濟成長率為百分之四點五，落在官方設定的成長目標下緣。