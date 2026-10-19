吸引外資 陸金監總局：將推進金融制度型開放

中國國家金融監督管理總局局長丁向群今天表示，將推進金融領域制度型開放各項舉措，支持更多外資機構和長期資本赴中國展業興業。她還提到，將嚴厲打擊非法金融活動，依法將所有金融活動全部納入監管。

據央視新聞報導，2026金融街論壇年會開幕式19日下午在北京舉行，丁向群在開幕式作上述表示。

她還說，金融監管部門將及時回應外資機構訴求，不斷優化完善制度規則，持續營造公平透明穩定的政策環境。並鼓勵外資機構發揮財富管理、養老健康、綠色金融等方面優勢，參與更多業務試點，在深耕中國、投資中國中實現更大發展。

中國吸引外資仍面臨壓力。中國商務部9月18日公布的數據顯示，今年1至8月，全國新設外商投資企業4萬2582家，年增0.3%；實際使用外資人民幣4799.5億元（約新台幣2.3兆元），較去年同期下降5.3%。不過，高技術產業實際使用外資2002.6億元，年增35.1%，占全國實際使用外資的41.7%，較去年同期提升12.4個百分點。

中國實際使用外資金額在2022年達到1.2兆元的高點，此後一路下滑。2025年實際使用外資金額為7476.9億元。

丁向群還表示，目前，中資金融機構在70多個國家和地區廣泛展業。鼓勵中資機構持續健全跨境金融服務體系，提升服務質效，在貿易、投資、科技等領域，與外資機構積極開展金融合作，共同維護全球產業鏈供應鏈的穩定與暢通。

她也表示，中國將推動完善全球金融治理體系，深度參與國際金融組織工作，與90個國家和地區的金融監管當局簽署了監管合作協議。

除了外資，丁向群還稱，當前，中國銀行業保險業運行整體平穩，大型機構經營穩健，中小機構改革化險有序推進，風險總體可控。將聚焦重點領域，打好風險化解主動仗。完善處置機制，充實化險資源，綜合運用兼併重組、市場退出等方式，穩妥處置高風險機構，推動風險持續收斂。加強協同聯動，消除監管空白。

她說，金融監管總局會同各方嚴厲打擊非法金融活動，強化對跨地區跨部門和新業態新產品金融活動的監管，「依法將所有金融活動全部納入監管，著力實現全覆蓋、無例外」。