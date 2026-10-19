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陸央行將推5金融新政 建立債券市場穩定機制

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
2026金融街論壇年會19日在北京開幕，中國人民銀行行長潘功勝在開幕式上宣布，將推出5項金融政策措施。圖為2026金融街論壇年會會場外景。圖／ 截自北京日報
2026金融街論壇年會19日在北京開幕，中國人民銀行行長潘功勝在開幕式上宣布，將推出5項金融政策措施。圖為2026金融街論壇年會會場外景。圖／ 截自北京日報

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝19日宣布，將推出5項金融政策措施，包括設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具、擴大常備借貸便利（SLF）的適用機構範圍等。其中，新設的流動性支持工具將在資產管理機構面臨群體性流動性風險、債券市場出現贖回與拋售的負向循環時啟用，以建立債券市場穩定機制

據第一財經報導，潘功勝19日在2026金融街論壇年會開幕式上宣布人民銀行即將推出的5項政策措施。一是將會同金融監管總局、中國證監會設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具，目的是建立債券市場穩定機制，構成人民銀行宏觀審慎管理的一項新工具。

潘功勝表示，這項工具綜合權衡防範金融市場體系的系統性風險和道德風險，在資產管理機構面臨群體性流動性風險、債券市場出現「贖回—拋售」負向循環的特定情況下啟用。

二是擴大SLF的適用機構範圍。潘功勝說，人民銀行將進一步納入境內外資法人銀行，同時明確全國性銀行適用相同的操作安排，實現對境內存款類金融機構的全面覆蓋。境內外資法人銀行納入後，也將獲得央行流動性支持管道，有助於更好開展業務。

三是推動銀行間與交易所債券市場互聯互通落地。潘功勝指，金融市場基礎設施之間的互聯互通，能夠便利債券跨市場發行和交易，促進市場流動性提升與價格形成，更好發揮金融市場價格發現和資源配置作用。

四是試點進一步便利境外金融機構在境內外匯市場開展人民幣買賣業務。潘功勝稱，人民銀行擬試點允許8家中資和外資人民幣境外清算行，根據國際金融市場慣例，在境內銀行間外匯市場開展自營交易，便利境外機構更深入參與境內外匯市場，促進在岸和離岸市場融合發展。

五是會同科技部等10個部門，出台《關於金融支持建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心的指導意見》。潘功勝提到，人民銀行將加快構建與國際科技創新中心核心功能和國際化定位相適應的科技金融服務體系，提升全鏈條、多元化金融供給水準，並推動再貸款、債券市場「科技板」、跨境投融資等政策在相關地區加大投入和先行先試。

此外，潘功勝說，人民銀行今年6月設立境外央行回購工具，支持境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金，透過債券回購方式從人民銀行取得人民幣流動性。人民銀行擬進一步將外資人民幣清算行納入工具支持對象，以利其服務境外人民幣業務。

在數位人民幣方面，潘功勝指，人民銀行今年初平穩切換數位人民幣新計量框架，數位人民幣定位由現金轉為存款貨幣。去年在北京設立的數位人民幣營運管理中心已全面投入運作，成為整合發行管理、零售、批發、區塊鏈及智能合約等服務的綜合性數位人民幣業務平台。

他說，數位人民幣業務營運機構已從10家擴展至30家，覆蓋全部系統重要性銀行。

圖為中國人民銀行行長潘功勝。路透
圖為中國人民銀行行長潘功勝。路透

央行 債券 機制 大陸央行 中國人民銀行

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