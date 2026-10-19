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石油鏈產業改善 中國大陸第3季GDP年增率回升至4.5%

中央社／ 上海19日電
中國今年前3季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，符合全年經濟增長預期目標。圖為江蘇省港口集團南京港龍潭港區。新華社
中國今年前3季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，符合全年經濟增長預期目標。圖為江蘇省港口集團南京港龍潭港區。新華社

中國國家統計局副局長毛盛勇今天表示，中國今年前3季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，符合全年經濟增長預期目標。石油鏈相關產業明顯改善等因素，使得第3季GDP年增率回升至4.5%。

毛盛勇表示，前3季貨物貿易總額年增18.8%，規模創歷史同期新高。人民幣兌美元匯率在第3季末比年初升值4.3%左右。

中國國家統計局上午公布，中國今年前3季GDP人民幣107兆1071億元，年增率4.6%。根據中國國務院新聞辦公室官網，毛盛勇在國新辦記者會上就2026年前3季國民經濟運行情況回答記者提問。

毛盛勇表示，前3季增速4.6%，符合全年經濟增長預期目標。第3季和第2季比較，增速回升0.2個百分點。

毛盛勇說，7月時大家可能有點擔心，因為第一季經濟成長率5.0%，第2季4.3%，有所回落。當時解釋回落的主要原因是中東衝突導致原油的影響，和中國國內一些短期因素的影響。石油、煤炭相關產業對經濟增長形成一定的下拉作用，所以第2季回落。

他說，第3季石油鏈相關產業明顯改善。石油鏈相關產業主要是原油開採、石油加工、化工，3個行業在第3季都有明顯改善和回升。規模以上工業增加值、社會消費品零售總額，還有進出口資料、服務業生產指數，9月都比8月表現更好，所以經濟增長第3季比第2季回升。

毛盛勇指出，從第3季來看，中東衝突導致國際原油價格上漲，對全球經濟增長的影響明顯，因此一些國際機構對主要經濟體第3季經濟增長的預測總體低於第2季。

從國際收支看，毛盛勇說，前3季貨物貿易總額年增18.8%，規模創歷史同期新高。今年以來，進出口總額保持比較快的增長，前3季出口達兩位數增長，進口達到20%以上增長，外貿韌性強勁，還會持續發揮作用。

毛盛勇坦言，中國自身內部也有大家議論比較多的，像內需不強、供強需弱，還有一些結構調整的壓力。他指出，內需不強這個問題，從前3季的資料來看，內需在逐步改善。

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