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陸國內超半數算力造「爽劇」引熱議 陸業者：確實超50%用在圖像生成

聯合報／ 記者黃雅慧／廣西即時報導
有報告稱大陸國內AI Token消耗55%燒在短劇和視頻生成。圖為潤建股份Token工廠示意。記者黃雅慧／攝影
有報告稱大陸國內AI Token消耗55%燒在短劇和視頻生成。圖為潤建股份Token工廠示意。記者黃雅慧／攝影

近日大陸方面有調研報告稱大陸「國內超一半算力在造爽劇」引發廣泛關注，甚至引發字節跳動闢謠。然而據Token工廠業務負責人稱，Token在視頻圖文生長上的消耗超過50%。

大陸企業「中文在線」於一份「投資者關係活動記錄表」中披露，大陸國內AI Token消耗55%燒在短劇和視頻生成，24%燒在電商廣告，真正用於研發的只有15%。AI短劇與視頻生成的Token消耗量已達到軟件開發的兩倍以上，成為整個Token經濟學中第一大核心消耗場景。

豆包公關負責人劉星19日在微博發文表示，「某公司發佈的這個算力數據有些不靠譜，就字節來說，我們公司的總算力中，只有約10%，用於視頻生成模型的訓練和推理。」

經營Token工廠的潤建股份Token事業群副總裁黃熒19日對本報表示，就她理解而言，確實有超過50%的Token用在視頻生成，她指出，一方面使用AIGC的群體更活躍，另一方面，在圖片生成、視頻生成上其實非常燒算力，這遠比生成文字佔的比例多。雖然也有用於研發，但因為研發本質還是文本，所以遠不及視頻與圖像

而使用AI生成視頻的群體規模正在擴大，據大陸國家廣播電視總局發展研究中心4月發佈「AI驅動全球微短劇創新發展報告」顯示，去年，中國以外國際市場規模36億美元，中國企業貢獻約90%的份額；海外市場內購收入排名前十的頭部海外短劇平台均為中國背景，合計內購收入約16.50億美元，佔海外市場規模的45.83%。報告並預計2026年大陸國內AI劇/漫劇產能規模或將迅速突破100萬部。

界面新聞另引數據顯示，今年前8個月，大陸國內上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍。而僅抖音一個平台上半年就新上線AI短劇22萬部，一部12集短劇，要燒掉近人民幣20萬元的算力成本。

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