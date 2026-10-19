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RISC-V加速滲透終端！阿里達摩院玄鐵晶片出貨超60億顆

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
阿里達摩院首席科學家孟建熠19日在RISC-V峰會上表示，目前玄鐵晶片目前已經穩定出貨超60億顆。圖／深圳商報
阿里達摩院首席科學家孟建熠19日在RISC-V峰會上表示，目前玄鐵晶片目前已經穩定出貨超60億顆。圖／深圳商報

阿里達摩院首席科學家孟建熠19日在RISC-V峰會上表示，目前玄鐵晶片目前已經穩定出貨超60億顆。阿里達摩院還在會上發布首個車規增強E908A晶片。意味該系列晶片進入大規模量產，智能終端、物聯網、工業控制、網絡通信、消費電子等場景都在滲透。

深圳商報報導，玄鐵E908A成為首款同時達到ASIL-B和ASIL-D標準的RISC-V CPU IP，單點安全度量（SPFM）在業內首次超過90%，為安全島、域控、車載網關等場景提供安全可靠的實時計算底座。達摩院還首次發佈了自動駕駛和具身智能產品路線圖，下一代C950A目標性能將達到現有RISC-V車規產品的5倍。

玄鐵晶片是阿里巴巴達摩院/平頭哥體系下的RISC-V處理器IP系列。 包含C、E、R等系列。主要面向晶片設計公司、設備廠商和雲邊端場景，提供CPU內核和配套工具鏈，再由客戶集成到SoC裡。

該處理器基於RISC-V開源指令集架構研發，覆蓋從低功耗 MCU 到高性能應用處理器的完整產品譜系。並非是直接賣給消費者的晶片成品，而是晶片設計中的CPU IP核，類似於Arm的Cortex系列，但採用開放、可授權的RISC-V 路線。

阿里達摩院3月發布玄鐵C950是目前玄鐵系列性能最高的RISC-V CPU IP。 它採用 64 位、超標量、亂序執行、16 級流水線設計，SPECint2006 單核性能超過 70 分，單位頻率性能超過 22 分/GHz，已接近 x86 和 Arm 高端產品的性能水位。

至於阿里旗下兩大晶片部門的分工，玄鐵主要做CPU IP，平頭哥則既有 IP 也有完整晶片產品，例如真武 PPU、倚天服務器晶片、含光AI晶片等。 換言之，玄鐵提供「晶片大腦」的核心 IP，平頭哥既用這些IP，也做完整晶片。

根據Omida預測，至2030年，全球RISC-V處理器年度出貨量每年增長近30%，2030年在全球處理器出貨份額將達到約25%的市場佔有率。

物聯網 阿里 晶片

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