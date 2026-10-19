亞投行將在港設辦事處 港特首冀為金融業創造機遇

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）計畫在香港設立辦事處，香港行政長官李家超今天向來訪的亞投行行長鄒加怡說，期望辦事處成立後，可以為本地金融業創造機遇。

李家超在禮賓府與鄒加怡會面時，作了以上表示。鄒加怡正率團訪港，將會出席明天舉行的2026年亞太經濟合作會財政部長會議。

港府公布，李家超在會唔中說，很高興亞投行即將在港設立兼具融資和營運雙重功能的辦事處，體現香港作為連接中國與世界的門戶，並相信辦事處的設立，會為本地金融業創造更多機遇，深化雙方合作交流。

他說，港府會全力協助辦事處的設立和運作，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，助力亞投行拓展業務，並期望雙方在金融、科技創新、人才培訓等領域加強合作，共同推動區域經濟繁榮。

他並表示，亞投行近年在港發行港元債券，是雙方金融合作的成果，歡迎亞投行繼續善用香港的金融樞紐優勢和成熟完備的債券市場，聯繫世界投資者。

去年底，亞投行宣布計畫在港設立辦事處。

亞投行由中國倡議成立，屬於政府間的多邊金融機構，宗旨是支援亞洲的基礎設施發展，總部設在北京，現有109個成員國。