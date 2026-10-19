陸9部門推「科技興商」政策 加速AI、機器人應用擴大內需

中國大陸商務部等9部門近日聯合發布《關於加快推進科技興商的意見》，提出推動人工智慧（AI）、大數據、物聯網、具身智慧等新技術在商貿領域的應用，包括發展智慧導購、智慧物流、無人配送，以及機器人、虛擬數位人陪伴等新業態，並加速腦機介面、具身智慧等前沿科技成果向市場轉化，以擴大內需、推動消費升級。

據大陸商務部官網19日消息，商務部、中央網信辦、國家發改委、教育部、科技部、工信部、文化和旅遊部、中國人民銀行及市場監管總局9部門，聯合發布《關於加快推進科技興商的意見》，提出18項措施。

意見指，為落實「十五五」規劃綱要，更好發揮科技對商貿創新發展的引領支撐作用，加快建設強大國內市場，將統籌推進商品消費提質、服務消費擴容、流通效率提升與場景融合創新，提升人工智慧、大數據、物聯網、雲端運算、區塊鏈、數位孿生、具身智慧等新技術應用水準，推動商貿全鏈條智慧化、綠色化及融合化發展。

在商品消費方面，意見提到，深入實施「人工智慧＋製造」專項行動，加快人工智慧技術與產品研發、設計、製造、行銷深度融合，豐富智慧手機、電腦、家居、穿戴裝置、機器人等智慧商品供給。同時發展柔性製造，鼓勵企業應用工業大模型、邊緣智慧等技術，推廣按需生產、用戶直連製造（C2M）等新模式，大力發展基於人工智慧的個人化訂製。

在服務消費方面，意見稱，支持家政企業與科技企業合作，打造智慧家政服務平台，並支持有條件的地方探索人工智慧在健康管理、藥學服務、復健照護等場景的普及應用。此外，還將培育機器人、虛擬數位人陪伴等智慧服務新業態，開展「人工智慧＋文化和旅遊」應用試點。

在商貿物流方面，意見提出，推廣智慧立體倉庫、智慧物流設備、無人配送等設施設備，推進倉儲、配送及運輸智慧一體化，並鼓勵企業應用數位技術優化門市布局、進銷存管理、物流配送及售後管理等環節。

針對未來商業場景，意見指，將培育商業智慧代理（AI Agent）新業態，開發智慧導購、智慧營運、智慧物流等專業智慧代理，推動具身智慧技術在商貿領域落地，拓展家庭服務、商貿物流等應用場景，並發展線上逛街、線上展示等智慧消費場景。

意見也提出，加快新型顯示、智慧終端等領域關鍵技術研發，聚焦消費品領域培育一批技術轉移轉化機構，加速腦機介面、具身智慧等前沿科技成果向市場轉化。

在財政金融支持方面，意見表示，將統籌利用現有資金管道，推動新興技術在消費領域普及應用，鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，加大對新型消費場景的金融支持，提供多樣化金融產品和服務，並引導金融機構加大對消費商業設施技術改造及設備更新的金融支持。