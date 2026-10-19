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APEC財長會議即將舉行 香港加強保安

中央社／ 香港19日電

亞太經濟合作會議（APEC）財政部長會議20至21日將在香港舉行，香港當局高度重視會議保安工作，已加強保安部署。此外，香港保安局長鄧炳強表示，香港恐襲風險維持中度，當局會確保會議安全舉行。

2026年APEC財長會議預定20至21日在香港會議展覽中心（會展）舉行，這次會議由中國財政部主辦，並首次交由香港特別行政區政府承辦。據報導，屆時將有來自21個APEC經濟體的財政部長或代表、有關國際組織負責人等約500人來港。

鄧炳強昨天接受有線新聞台專訪時說，香港恐襲風險維持中度，當局會確保會議安全舉行；恐襲風險維持中度，意思是有風險存在，但無實質情報顯示確實會被襲擊。

他說，這次有很多政要包括外國財經高級官要來港與會，當局要確保他們人身安全及會議安全，所以「已經作出相應部署或情報工作、預防工作」。

他說，香港在舉辦國際會議方面有豐富經驗，會確保會議安全有序舉行，同時會盡量減低封路或改道的時間、範圍，把對市民的影響減到最低。

在會議舉行前夕，香港警方已在會展一帶做好保安部署，各主要入口都有警員把守及巡邏，一些人行道已封閉；會展外也停靠了許多警車，同時擺放了防護欄等設施作準備。

此外，警方把會展部分地區劃為禁止停留區，在會展大門遠處劃定了記者區，記者只能在區內採訪。

會議舉行期間，當局把會展以外3公里範圍內劃為「臨時限制飛行區」，附近也會有交通改道措施。

消防處近日也深入巡查會展一帶處所，包括港鐵站、建築工地，甚至五金及化工原料店，並聯合警方設置路障截查運送危險物品的車輛等，以排除隱患。

中國財政部日前公布，該部部長藍佛安將會率領中國代表團出席並主持會議。

據公布，20日上午舉行的財長會議，重點就「在變動的世界中推動亞太經濟增長」進行非正式討論；中午舉行財長與亞太工商界代表工作午餐會，重點聽取工商界代表對於動員私人資本、支持數位基礎設施融資的建議。

香港財政司長陳茂波日前則表示，這次財長會議聚焦4個重點，包括支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融發展、青年財經人才交流合作。

綜合香港及外媒報導，台灣財政部長莊翠雲將與金融監督管理委員會副主任陳彥良及相關財金官員來港出席財長會議；美國方面預計由副財長布魯克（Francis Brooke）及負責國際事務的次長布朗（ErinBrowne）率團出席。

APEC 香港

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