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中國9月房價北上廣深微漲 二三線城市續跌

中央社／ 上海19日電

中國國家統計局今天公布9月新建案房價，中國70個大中城市中，一線城市月增0.1%，與上月漲幅相同；二、三線城市續降。一、二、三線城市房價與去年同期相比仍跌，年減幅度縮小。

根據統計局官網，中國國家統計局城市司高級統計師楊彩芳分析9月商品住宅銷售價格變動情況統計資料指出，在新建案（新建商品住宅）方面，一線城市售價月增0.1%，漲幅與上月相同。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.2%和0.3%，北京下降0.2%。

二線城市新建案房價由上月下降0.1%轉為持平。三線城市月減0.2%，降幅與上月相同。

70個大中城市中，新建案價格月增的城市有17個，比上月增加2個。

在中古屋（二手住宅）方面，9月一線城市價格月增0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.1%、0.5%、0.1%和0.2%。

二線城市中古屋房價月減0.2%，降幅比上月縮小0.1個百分點。三線城市月減0.3%，降幅與上月相同。

70個大中城市中，中古屋價格月增的城市有9個，比上月增加6個。

一線城市指北京、上海、廣州、深圳4個城市；二線城市指天津、南京、杭州、廈門、重慶、成都、昆明等31個城市，大多為省會城市；三線城市指無錫、徐州、揚州、溫州、泉州、惠州、桂林、三亞、大理等35個城市。

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