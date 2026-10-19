陸第3季GDP年增4.5%優於預期 出口獨挑大梁成隱憂

大陸國家統計局今（19）日公布，2026年前三季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，其中第三季GDP年增4.5%，較第二季的4.3%回升0.2個百分點，也高於路透調查預估的4.4%。

新華社報導，大陸國家統計局19日上午發布經濟數據，初步核算，2026年前三季GDP為人民幣107兆1071億元，按不變價格計算，年增4.6%。分季度看，第一季GDP年增5.0%，第二季增長4.3%，第三季增長4.5%。

路透19日在數據公布前報導，根據調查，市場原先預估大陸第三季GDP年增4.4%，高於第二季的4.3%。路透稱，中國經濟可能受到科技產品需求強勁及新一輪政策支持帶動，但要維持成長動能，可能需要進一步刺激措施。

路透分析，北京今年高度依賴出口帶動經濟成長，但隨著人工智慧（AI）相關產業投資降溫，以及與歐盟的貿易緊張局勢升高，出口成長動能也面臨壓力。中國將信貸與資源從房地產轉向高科技產業的策略，形成工廠生產與出口強勁、消費及民間投資疲弱的「雙速經濟」。

今年前三季，大陸全國固定資產投資較去年同期衰退7.2%，社會消費品零售總額年比也僅增長1.1%。

路透引述國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，儘管經濟成長仍接近政府目標區間下緣，但近期數據顯示，第三季末經濟動能明顯改善，主要受到出口保持韌性、製造業活動復甦，以及政策寬鬆初步效果支持。

路透調查也預估，大陸第四季GDP年增率將達4.5%，全年經濟成長率為4.5%，落在大陸官方設定的全年4.5%至5%成長目標下緣。

國際機構近期也公布對大陸經濟的預測。據世界銀行10月6日發布東亞與太平洋地區經濟報告，2026年中國經濟成長率為4.4%，國內需求仍受到就業市場疲弱及房地產業持續調整影響。報告並提到，全球人工智慧（AI）相關活動帶動高科技產品製造及出口，為區域經濟成長提供支撐。

國際貨幣基金（IMF）則在10月13日公布的最新《世界經濟展望》報告中，預估大陸今年經濟成長率為4.5%，2027年將進一步放緩至4.0%。

至於後續刺激政策，路透引述荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示，中國仍有推出進一步支持措施的空間，例如促進就業、提高收入及擴大內需等政策。如果年底前經濟動能持續疲弱，決策者可能推出更多財政刺激措施，並進一步放寬貨幣政策。